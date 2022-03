Donderdag maakte de UCI bekend dat Russische of Belarussische renners die op 28 februari een andere nationaliteit hebben een wijziging van hun sportieve nationaliteit kunnen aanvragen om deel te nemen aan het EK en het WK. Sivakov, die eind 2017 de Franse nationaliteit verkreeg, had weinig tijd nodig om dat voor elkaar te krijgen.

Zijn team Ineos Grenadiers maakte vanochtend via een persbericht bekend dat de 24-jarige renner toestemming van de UCI heeft gekregen voor de verandering van zijn sportieve nationaliteit. Sivakov kan dus nu uitkomen voor de Franse ploeg.

"Ik kwam op 1-jarige leeftijd in Frankrijk en dit is het land waar ik ben opgegroeid. Hier ontdekte ik het wielrennen. Ik had al mijn wens uitgesproken om voor het Franse nationale team uit te komen en ik had me aangemeld bij de UCI, maar gezien de huidige situatie in Oekraïne, wilde ik dit proces versnellen. De kans krijgen om met het Franse team te koersen maakt me ongelooflijk gelukkig. Het zou een droom zijn om tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in de trui van 'Les Bleus' te rijden", aldus Sivakov in het persbericht van het Britse team ."