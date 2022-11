De 32-jarige Italiaan zakte in maart na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië in elkaar en kwam pas weer bij bewustzijn na een hartmassage. In Italië kreeg hij een onderhuidse defibrillator.

Wielrennen | Colbrelli geïnspireerd door Eriksen en dankbaar voor 'tweede leven'

Ad

Defibrillator

Wielrennen Wielrennen | Chantal Blaak in verwachting van eerste kind, mist wielervoorjaar 2023 2 UUR GELEDEN

Hoewel het naar omstandigheden goed gaat met Colbrelli en hij inmiddels ook weer op de fiets heeft gezeten, is een vervolg van zijn profcarrière uitgesloten. In Italië is het niet toegestaan om met een defibrillator topsport te bedrijven. Pogingen om met een Zwitserse nationaliteit, het land waar hij woont, terug te keren, hield de UCI tegen. Op 30 oktober kondigde zijn ploeg Bahrain-Victorious definitief het wielerpensioen van Colbrelli aan.

Dat de Italiaan een mooie carrière heeft gehad, is overduidelijk. Zo won hij vijf jaar geleden de Brabantse Pijl. Vorig jaar zegevierde Colbrelli onder andere bij het nationaal kampioenschap op de weg, het EK en Parijs-Roubaix.

Passie

Momenten om te vereeuwigen, vindt Colbrelli. Daarom heeft hij een

op zijn arm laten zetten. "Deze tattoo zegt alles over mijn leven. Allereerst de fiets, de passie die ik heb moeten opgeven", laat Colbrelli op Instagram weten.

Ook een kassei die in de lucht worden gehouden en het van Bos van Wallers-Arenberg zijn te zien. "Dit is het meest beroemde en het zwaarste stuk van Parijs-Roubaix. Dit is mijn allerbelangrijkste zege uit mijn carrière."

Zijn kinderen Vittoria en Tomaso hebben een plek gekregen op zijn schouder. "Zij zijn de kracht van mijn leven."

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Tour Down Under tot en met de Ronde van Lombardije kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Wielrennen | Valverde blijft na pensioen verbonden aan Movistar en stapt nog geregeld op 3 UUR GELEDEN