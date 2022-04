De Italiaan kan meer ondernemen nadat onderzoek in het ziekenhuis een verdere verbetering van zijn 'cardiovasculaire gezondheid' laat zien. Desondanks houden zijn artsen hem de komende maanden voortdurend in de gaten.

Hierdoor is zijn veiligheid gegarandeerd en kan hij beetje bij beetje meer dagelijkse activiteiten hervatten. De allerlaatste stap is een terugkeer in het peloton, al blijft het onzeker of dit een reëel doel is.

Ad

Ronde van Romandië Ronde van Romandië | Dylan Teuns pakt de winst na sensationale strijd met Rohan Dennis EEN UUR GELEDEN

Hartstilstand

Colbrelli kreeg vorige maand een hartstilstand na de finish van de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. De winnaar van Parijs - Roubaix 2021 kreeg daarna een onderhuidse defibrillator. Hierdoor mag hij mogelijk niet meer uitkomen voor een Italiaanse ploeg. Afhankelijk van zijn progressie bekijken zijn artsen of een terugkeer als wielrenner mogelijk is.

Zelf houdt hij vertrouwen. "Ik voel mij nog geen ex-renner" liet hij optekenen in La Gazzetta dello Sport. Van het moment van de hartstilstand herinnert hij zich niets meer. "Ik weet nog dat ik na de finish stopte en een flesje water kreeg. Daarna ben ik ingestort. Ik werd vervolgens wakker in het ziekenhuis."

Parijs - Roubaix | Sonny Colbrelli wint heroïsche wedstrijd

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Ronde van Romandië | Dylan Teuns pakt de winst na sensationale strijd met Rohan Dennis EEN UUR GELEDEN