De gewaardeerde website Pro Cycling Stats is een ware encyclopedie als het aankomt op feiten, cijfers en analyse. De dataverzamelaar houdt een eigen ranglijst bij, waarop Quick-Step sinds jaar en dag bovenaan prijkt.

De Pro Cycling Stats-ranglijst wordt gebaseerd op de beste honderd noteringen in de topdertig, gemeten over een periode van de afgelopen twaalf maanden. Deze rangschikking wijkt dus af van de officiële UCI-ranglijst, die Quick-Step de laatste vier seizoenen drie keer bovenaan afsloot, maar geeft een zeer goed beeld van de prestaties van de verschillende ploegen.

Ad

Quick-Step was lange tijd onaantastbaar, maar het voorjaar van 2022 verloopt niet bijster succesvol voor de Wolfpack . Er wordt weinig gewonnen en dat is eigenlijk niemand gewend. De periode van weinig overwinningen kent zijn weerslag op de ranglijst van Pro Cycling Stats.

Wielrennen Volta Limburg | Bevestigd - Dumoulin zaterdag 'gewoon' van start in Volta Limburg Classic 2 UUR GELEDEN

Team UAE en Jumbo-Visma achtervolgen

Het lijkt niet lang meer te gaan duren voordat Quick-Step zijn leidende positie moet inleveren. Wie weet was het al zo ver geweest als Tiesj Benoot de sprint met Mathieu van der Poel in zijn voordeel had beslist. Het verschil tussen Quick-Step en achtervolgers Team UAE en Jumbo-Visma is minimaal.

Quick-Step koestert met zijn huidige score van 8873 punten nog altijd een voorsprong, maar de marge bedraagt slechts 11 punten op Team UAE. Jumbo-Visma volgt op 85 punten. Dit past in het beeld dat we van dit voorjaar kennen; beide achtervolgers scoren de ene na de andere overwinning.

Kop over kop

Onze commentator Bobbie Traksel spotte deze tendens al, zo bleek in de nieuwe aflevering van podcast Kop over kop . “Quick-Step is er eigenlijk de laatste jaren heel goed doorheen gefietst met jongens die geen veelwinnaar zijn. Het waren jongens die kwalitatief heel erg sterk zijn, maar altijd van de tweede lijn”, aldus Traksel.

Andere teams die goed presteren zijn Bahrain-Victorious, Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert, terwijl ook op basis van de gegevens van Pro Cyling Stats blijkt dat Lotto-Soudal en Team DSM (nog altijd zonder zege in 2022) ondermaats presteren. Lotto en DSM moeten zelfs vrezen voor degradatie uit de World Tour.

Voor degradatie wordt uiteraard de officiële UCI-ranglijst gehanteerd, maar al te florissant is de stand van zaken niet voor Lotto en DSM. Er is natuurlijk nog wel tijd om dit om te buigen, aangezien wielerjaar 2022 zich pas middenin het voorjaar bevindt.

KBK | Fabio Jakobsen wint met machtige sprint na matig ploegenwerk

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Dwars door Vlaanderen Dwars door Vlaanderen | Bekijk in de samenvatting nogmaals hoe Van der Poel zegeviert 3 UUR GELEDEN