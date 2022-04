Girmay stond al te boek al een groot talent, wat hij waarmaakte door bij het WK onder 23 een zilveren medaille op te eisen, maar zijn ontwikkeling bleef ook daarna stormachtig verlopen. De leercurve is zo steil dat hij tijdens één van zijn eerste klassiekers direct toesloeg, hoewel hij niet eens wist wat de Kemmelberg was

De man uit Eritrea sprintte naar een historische overwinning in Gent-Wevelgem. Het was voor Girmay zelf een historische overwinning, maar net zo goed voor het wielrennen als sport. Aangezien Girmay nog altijd pas 22 jaar jong is en er nog veel meer rek in lijkt te zitten, zijn er volop ploegen geïnteresseerd.

Girmay ligt momenteel tot eind 2024 vast bij Intermarché, dat zijn contract hoopt op te waarderen en te verlengen. Bijvoorbeeld tot na seizoen 2026. Om hierin te slagen, moet ploegleider Hilaire van der Schueren zijn protegé onder meer uit de klauwen van Ineos houden. Dit laatste rapporteert La Gazzetta dello Sport.

Intermarché

Girmay liet al weten helemaal geen plannen te hebben om zijn huidige ploeg te verlaten, maar dat kan wel eens minder zeker lijken dan het is als de panelen eenmaal beginnen te verschuiven. Intermarché is in feite ook maar een klein ploegje, dat op het moment boven zijn kunnen lijkt te presteren, en het raakt wel vaker renners kwijt die doorstromen naar grotere teams.

Omgekeerd zou Intermarché met Girmay wel kunnen bouwen aan een stevige fundering voor de toekomst.

