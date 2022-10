Wielrennen

Dit jaar werd Miguel Angel Lopez genoemd als mogelijke betrokkene bij de controversiële arts Marcos Maynar. Lopez werd zelfs aangehouden op het vliegveld van Madrid in verband met een drugsonderzoek van de Spaanse politie.

Astana reageerde door Lopez direct te schorsen. Later bleek echter dat Lopez niet zelf onderwerp was van het onderzoek van de Spaanse politie en dus mocht de Colombiaan weer koersen. Dit deed hij niet onverdienstelijk door in de Vuelta op de vierde plaats te eindigen.

Astana had ondanks deze prestatie blijkbaar genoeg van 'Superman' Lopez, want nu mag de klimmer dus op zoek naar een nieuwe ploeg. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, want opvallende incidenten lijken Lopez te achtervolgen. In 2021 stapte Lopez nog uit de Vuelta, terwijl hij op weg leek naar een podiumplek.

De Colombiaan reed destijds nog voor Movistar en gaf tot groot ongenoegen van de ploegleiding op. Dit leidde ertoe dat Lopez ook bij Movistar moest vertrekken, ondanks het contract dat nog een jaar doorliep. Zo kwam Lopez bij Astana terecht, maar ook dit avontuur duurt dus slechts een jaar.

