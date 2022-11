Wielrennen

Pogacar plaatste dinsdag zijn oproep in een Instagramstory om mee te doen aan het virtuele toernooi. Hij kreeg direct positieve reacties. Vanuit zijn eigen ploeg UAE hebben Marc Hirschi, Alessandro Covi, Diego Ulissi en Felix Großschartner zich al aangemeld, meldt VeloNews.

Samuele Battistella, Domenico Pozzovivo, Biniam Girmay en de onlangs gestopte Vincenzo Nibali doen ook mee aan het toernooi. Mark Cavendish, die eveneens een fanatiek FIFA-speler blijkt te zijn, heeft een persoonlijke uitnodiging op zak.

Vingegaard

Dit geldt ook voor Jonas Vingegaard, die Pogacar afgelopen seizoen versloeg in de strijd om het geel in de Tour de France. Het is echter onduidelijk of de Deen een actief FIFA-speler is. Pogacar zou graag 'revanche' willen nemen na hun strijd in Frankrijk.

De opzet van het toernooi is nog niet bekend. Wel belooft Pogacar een prijzenpot van 1.000 euro voor de winnaar van het populaire computerspel. Alle deelnemers moeten hiervoor 50 euro inleggeld betalen. De tweevoudig Tourwinnaar is van plan het toernooi te streamen op Twitch.

Sterk seizoen

Pogacar liep dit seizoen zijn derde Tourwinst mis. Hij werd tweede achter Vingegaard.

Desondanks kende de Sloveeen een goed seizoen, mede dankzij zijn veelzijdigheid. Zo won hij onder andere de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Lombardije. Bovendien behaalde hij goede klasseringen in Milaan - San Remo (vijfde) en de Ronde van Vlaanderen (vierde). Volgend jaar is opnieuw de Tour de France zijn hoofddoel.

