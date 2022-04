"Het was een zware wedstrijd. Ik heb mijn best gedaan, maar meer zat er niet in", sprak Pogacar na afloop de internationale pers toe. "Ik ben volledig over de limiet gegaan. Ik kwam ook goed vooraan te zitten en had goede hoop dat ik het zou gaan redden. De lactaat spoot uiteindelijk uit mijn oren. Ik kon maar net de finish halen."

Waalse Pijl | Teuns wint op de Muur van Huy

Ad

Mooie koers

Wielrennen Wielrennen | "Domme acties zijn leuk, maar kosten mij soms wel de zege" - Mathieu van der Poel 3 UUR GELEDEN

Desondanks sprak de Sloveense veelwinnaar na afloop van een mooie koers . "Ze hebben het parcours een beetje veranderd. Het was daarom extra zwaar, maar wel erg gaaf."

Ondanks zijn matige klassering maakt Pogacar zich geen zorgen. "Mijn focus ligt meer op Luik-Bastenaken-Luik. Dat speelde misschien mee. Ik zie dit ook niet als zwakte. In een eendagskoers kun je wel eens een minder dag hebben, maar vaak genoeg heb je dat wel."

Zijn vertrouwen richting zondag heeft geen knauw gekregen. "Twee jaar geleden was ik negende tijdens de Waalse Pijl, maar zat ik uiteindelijk wel in de kopgroep in Luik. Ik ben dus volop gemotiveerd."

Tadej Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik

Titelverdediger

Pogacar eindigde twee jaar geleden als derde in de Waalse klassieker. In 2021 won hij Luik - Bastenaken - Luik door Julian Alaphilippe en David Gaudu in de sprint te verslaan. Zondag start hij opnieuw als één van de topfavorieten.

Dit jaar was de 23-jarige Sloveen al de beste tijdens de UAE Tour, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Ook overtuigde hij tijdens de Ronde van Vlaanderen, maar eindigde hij uiteindelijk pechvol als vierde.

Tirreno-Adriatico | Pogacar blikt terug op topweek waarin hij alweer de beste is

Waar kijk je?

Alle grote koersen zijn live te zien bij Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Parijs - Roubaix Parijs-Roubaix | Van Baarle zorgt voor achtbaan aan emoties in ploegwagen Ineos 3 UUR GELEDEN