Wielrennen

Wielrenners staan niet bepaald te boek als kleinzerig en dat kan ook gezegd worden van Campenaerts, die tijdens een inspanning blijkbaar zo stevig de tanden op elkaar zette dat er spontaan een stukje afbrak.

Helaas voor de Belgische renner van Lotto-Soudal betrof het ook nog eens een van zijn voortanden, waardoor je er eigenlijk niet omheen kunt dat er een stukje mist. Het is een tand waar sowieso een verhaal aan vastzit.

Campenaerts beschadigde zijn gebit al eens eerder, het gevolg van een valpartij tijdens de Ronde van Romandië in 2016. Een tandarts zorgde toen voor herstel, met de boodschap dat zijn werk een jaar of vijf zou meegaan.

Campenaerts minus een stukje tand kwam uiteindelijk als vierde over de streep tijdens Dwars door Vlaanderen.

