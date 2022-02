Wielrennen

Sporza. De renner van AG2R-Citroën kende in 2021 een mager seizoen. Met name in de tweede helft van het jaar reed hij vaak anoniem in het peloton. De Vlaming kreeg zijn vaccinatie net voor de Dauphiné na een zware trainingsperiode. Sindsdien reed hij niet één keer op het podium. “Na mijn coronavaccinatie reed ik niet zoals ik zou willen. Daarom wil ik mijn boosterprik pas na de klassiekers laten zetten”, geeft Van Avermaet aan bij

Verscherping van de regels

Mogelijk geeft dit problemen voor de klassiekers. Zo heeft Frankrijk onlangs de regels voor vaccinatie verscherpt. Dit betekende bijvoorbeeld dat Rune Herregodts zondag niet van start kon gaan in de GP La Marseillaise. De laatste vaccinatie van de Belgische renner dateerde van meer dan negen maanden geleden. De kans bestaat dat ook Parijs-Roubaix op zondag 17 april deze regels moet hanteren.

Desondanks is Van Avermaet niet van plan om zijn mening over de boosterprik bij te stellen. "Ik ben in november hersteld van corona, dus voor mij is er geen probleem. Ik heb nog genoeg antistoffen. Het zou stom zijn als ik na mijn besmetting meteen een boosterprik zou moeten krijgen. Het is een beetje te zot voor woorden om me te moeten blijven beschermen tegen iets waarvan ik niet ziek ben geworden. Ik heb mijn certificaten en zal me aan de regels houden."

Parijs - Roubaix | Het verhaal van Greg van Avermaet

Ambities

Tijdens de ploegpresentatie liet de renner al weten veel ambities te hebben voor het nieuwe wielerjaar. Van Avermaet hoopt dat hij in het voorjaar van 2022 zijn oude niveau weer kan halen. "Ik wil weer meestrijden, finales rijden. Natuurlijk ben ik inmiddels een dagje ouder, maar ik geloof dat ik het nog kan. Ik kon het nog in het voorjaar van 2021. Dan kan het nu niet weg zijn. Ik train daar nog altijd elke dag heel hard voor."

