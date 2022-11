Wielrennen

De 26-jarige Australiër won in de meest recente Vuelta a España twee bergetappes door solo aan te komen. In feite kon ook de bergtrui Vine niet meer ontgaan, ware het niet dat hij in de slotfase moest opgeven als gevolg van een nare valpartij.

Valpartij en opgave of niet, Vine reed zich in de kijker van het peloton en verlaat Alpecin-Deceuninck nu ondanks een doorlopend contract. Het tweejarige aanbod van Team UAE bleek te aantrekkelijk om niet op in te gaan, hoewel Vine de afgelopen tijd ontkende dat een transfer aanstaande was.

UAE versus Jumbo

Vine krijgt ongetwijfeld zijn eigen kansen, maar is ook een mooie pion om Pogacar bij te staan in de jacht op het terugwinnen van zijn Tour-kroon. De Sloveen moest zich in de laatste Tour de France gewonnen geven toen het blok van Jumbo-Visma te sterk bleek, waar Vingegaard van kon profiteren.

Behalve Vingegaard had Jumbo-Visma ook de beschikking over Wout van Aert en Primoz Roglic, waar Team UAE te weinig tegenover kon zetten. Daarom wordt er deze winter flink doorgeselecteerd. Onder meer Tim Wellens en Adam Yates werden al verwelkomd. Daar komt Vine nu bij.

Jumbo op zijn beurt hield alle kopstukken binnenboord en voegde Dylan van Baarle en Wilco Kelderman toe aan de selectie, in de hoop op meer toekomstig succes.

