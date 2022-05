Wielrennen

Google op Peter Sagan en je krijgt bij de zoekresultaten bijna bovenaan de vraag: "Is Peter Sagan de beste renner van de wereld?" Hierop zou je tot een paar jaar geleden zeker 'ja' zeggen. Als je op het antwoord klikt, krijg je een overzicht van zijn successen dat dit bevestigt.

Maar wanneer je kijkt naar zijn recente resultaten, is dit zeker niet het geval. Zijn beste dagen lijken achter hem te liggen, terwijl hij pas 32 jaar oud is.

Ad

Negatieve spiraal

Giro d'Italia Giro d’Italia | “De Giro is voor ons geslaagd” - Riesebeek na tweede ritzege Alpecin-Fenix EEN UUR GELEDEN

Bij Bora Hansgrohe zat hij al in een negatieve spiraal en bij TotalEnergies is het bepaald niet beter geworden. Zijn beste prestatie van dit seizoen is de vierde plaats in de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico.

In de voorjaarsklassiekers was hij ook niet vooraan in de uitslag te vinden. Hij werd nog vijfde in sprint van Milaan-Turijn, maar finishte in de Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Milaan -San Remo en de E3-prijs in de achterhoede. In Gent-Wevelgem stapte hij uit. Geen resultaten om over naar huis te schrijven, zeker niet voor een voormalig wereldkampioen.

Milaan-Turijn | Uitgelaten Cavendish wint voor het eerst in acht jaar op Italiaanse bodem

Coronabesmetting

De oorzaak lijkt te liggen in een coronabesmetting. Dat is tenminste de lezing van zijn ploeg nadat onderzoeken niets opleverden. "Peter voelde zich vermoeid en had pijn in zijn benen, zowel na de trainingen als de koersen. Dat had hij nog niet eerder gevoeld", zegt zijn trainer Jens van Beylen in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

"We kunnen niets anders bedenken dan dat hij nog de nasleep ondervindt van een coronabesmetting rond de jaarwisseling. Noem het een post-coronasyndroom."

Ondanks dat Sagan een dure aankoop is, neemt zijn ploeg TotalEnergies hem niets kwalijk. "Hij is gefrustreerd dat hij zich nog niet heeft kunnen laten zien. Maar dat voelt hij sterker dan wij. Er is bij ons helemaal geen druk."

Reset

Maar hoe moet het nu verder met Sagan? Een rustperiode leek de beste oplossing, om daarna voorzichtig op te bouwen richting de Tour de France. En in die laatste fase zit hij nu. Samen met zijn maatje Daniel Oss verblijft hij in Utah voor een hoogtestage, waar zij ook kunnen mountainbiken.

Van Beylen: "Peter moest er fysiek en mentaal uit. Het is een heuse reset geweest. Hij heeft in die periode alleen zijn basisconditie onderhouden. Van daaruit zijn we nu de intensiteit weer aan het opbouwen."

Veelbelovend

De eerste signalen zijn goed. "Hij heeft de stijgende lijn weer te pakken, maar ik moet wel een voorbehoud maken. Koersen is natuurlijk iets anders dan trainen, met veel tempowisselingen en nog meer intensiviteit."

Tijdens de GP Kanton Aargau en de Ronde van Zwitserland moet Sagan zichzelf weer in vorm fietsen voor de Tour de France. "Hij heeft een enorm doorzettingsvermogen, hij blijft hongerig. Uiteindelijk is het doel dat hij weer 100 procent kan trainen en presteren. In dat geval doet hij gewoon weer mee om de groene trui."

De beste renner van de wereld zal hij dan misschien niet meer worden. Maar wanneer de Slowaak weer de puntentrui om zijn schouders heeft, is Sagan gewoon weer Sagan.

Ronde van Catalonië | Winst Peter Sagan in 6e etappe

Waar kijk je?

Alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | “De Giro is voor ons geslaagd” - Riesebeek na tweede ritzege Alpecin-Fenix EEN UUR GELEDEN