Na zijn ongeval werd gevreesd voor een mogelijke verlamming, laat staan een terugkeer in het wielerpeloton. Een half jaar later lijkt het er dus op dat Egan Bernal zich voorzichtig aan alweer klaar kan gaan maken voor zijn rentree. Het doel lijkt voorlopig de Vuelta a Burgos die op 2 augustus van start gaat, dat weet Gazetto Dello Sport te melden.

Als Bernal van start gaat in Burgos zou dat ook meteen het meetmoment zijn voor een eventuele deelname aan de Vuelta a España later dit jaar.

De vele blessures

Bij het ongeluk van Bernal brak hij zijn dijbeen, knieschijf, verschillende rugwervels en liep hij een klaplong op. Omdat de 25-jarige Colombiaan in tijdrithouding vol in de achterkant van een stilstaande bus was gereden werd er gevreesd voor schade aan het zenuwstelsel en dus een mogelijke verlamming. De langdurige operatie die hij onderging pakte gelukkig goed uit en nu kan Bernal zich dus weer klaar gaan maken voor zijn rentree. Op instagram liet Bernal constant zien hoe het ging met zijn revalidatie. Een ware transformatie als je de foto's bekijkt van vlak na zijn operatie en de foto's van nu.

