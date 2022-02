Wielrennen

De TCA maakte het nieuws bekend in een tweet met een quote van Sara Mustonen: "Er was een situatie binnen mijn team waar ik mij niet goed bij voelde, maar ik wist niet waar ik naar toe kon gaan of wat ik er mee moest doen. The Cyclists' Alliance heeft mij toen geholpen".

De Zweedse wielrenster raakte toen in contact met de TCA vanwege zorgen die zij had over haar voormalige ploeg, HealthMate Cycle-Live en de ploegleider van dienst Patrick van Gansen. Van Gansen werd naar aanleiding van het onderzoek van de UCI geschorst tot december 2022. In totaal waren er tien rensters die melding maakten van ongezonde werkomstandigheden onder het oog van Van Gansen. De beschuldigingen gingen over seksistische opmerkingen, verbale agressie, bodyshaming en mentale mishandeling.

Eigenlijk voor alles

Tot nu toe hadden de rensters al de mogelijkheid om contact op te nemen met de TCA via email, maar deze hotline is nu gemaakt voor spoedeisende en gevoelige kwesties met een vertrouwelijke basis. Judith van Maanen, Ethics Officer van de TCA, benadrukt de mogelijkheden van het meldpunt: "Voor onze leden hebben we een 'Hotline pagina' toegevoegd zodat zij direct in contact kunnen komen met onze Ethics Officer voor spoedeisende en gevoelige kwesties waar zij hulp bij nodig hebben. Rensters kunnen contact met ons opnemen wat betreft ethische problemen, fysieke en mentale gezondheid, juridische kwesties, belasting kwesties, verzekering kwesties, vragen over management. Eigenlijk voor alles."

"We willen graag dat een renster contact met ons opneemt zonder een moment van vertwijfeling, zodat wij hen dan kunnen informeren wat hun opties zijn, mogelijke stappen en bijstaan in het proces en de stappen die daarbij horen. Elke situatie is uniek en soms is een goed gesprek enorm behulpzaam."

