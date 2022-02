Wielrennen

Astana Qazaqstan Team heeft zich op geheel eigen wijze voorgesteld aan de wereld. In een rapvideo komen enkele sterkhouders voorbij en ook voor teambaas Alexander Vinokourov is er een belangrijke rol weggelegd. Een culthit lijkt geboren. “We are rolling pedals for the gold medals!”

Om meteen de toon te zetten voor de rest van het seizoen, leek het de ploegleiding van Astana blijkbaar een goed idee om de selectie van dit seizoen samen te brengen voor een heuse rapvideo.

Dezelfde zonnige locatie waar eerder ook al de nieuwe teamfoto’s voor dit seizoen waren genomen, was kennelijk de uitgelezen plek om een clip op te nemen. Eén voor één komen ze voorbij: Alexey Lutsenko, Joe Dombrowski, Samuele Battistella en een enigszins opgelaten Vincenzo Nibali rappen er op los.

THE EMPIRE

Terwijl de renners in wielertenue hun liefde voor de fiets, de koers en elkaar bezingen, kijkt de ploegleiding in pak stuurs en met de armen over elkaar de camera in. Alleen Vino brengt vanachter een grote zonnebril als een levensechte Bond villain een ode aan zijn opgebouwde empire.

Met alle Italiaanse invloeden dit seizoen in de Kazachse equipe zou je misschien eerder een mooie aria verwachten, maar de akoestiek van het lege zwembad waarin de renners een deel van de clip staan, was waarschijnlijk beter geschikt voor rapbeats.

GEDURFD

Waar de Kazachstaanse kopman het dapper aandurft om zijn regels in het Engels te spitten, kiest de ‘Haai van Messina’ ervoor om het bij zijn moedertaal te houden.

Diens landgenoot Battistella laat zich op zij beurt dan weer niet kennen en rapt net als Lutsenko en hun Amerikaanse teamgenoot Joe Dombrowski in het Engels.

AND IT WILL BE DONE

“We are rolling pedals for the gold medals”, rappen zowel de renners als hun teambaas, die weet waar hij het over heeft, nadat hij tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen goud pakte.

Wat er de rest van het seizoen ook mag gebeuren, deze zege pakken ze Vino en zijn mannen alvast niet meer af.

