Abram Stockman, Bas Tietema, Davide Bomboi, Jordy Bouts, Joren Bloem, Harry Tanfield, Hartthijs de Vries, Kevin Inkelaar, Martijn Budding,Tomáš Kopecký, Wouter Toussaint en Yentl Vandevelde, met deze renners gaat de kersverse ploeg TDT-Unibet Cycling Team op jacht naar succes in het nieuwe seizoen

Volgens ploegmanager Hugo Haak was de teamgeest tussen de renners het belangrijkste. "De renners is onze ploeg moeten als één geheel kunnen samenwerken. Tegelijkertijd hebben we mensen nodig die een voelbare passie voor de wielersport hebben en die passie ook op anderen kunnen overbrengen."

Passie als ploegleider

Naast de twaalf renners maakte de ploeg ook bekend dat Rob Harmeling in 2023 een van de ploegleiders is. "Die passie geldt ook voor de staf", legt Haak uit. "Met Rob hebben we een ploegleider met enorme passie. De brandstof voor prestaties komt vanuit de lol die je beleeft in het wielrennen."

"Rob kan dit uitstekend overbrengen en volgens mij past hij perfect bij de manier waarop we onze ploeg willen inrichten. Hij ademt wielrennen en liefde voor onze sport en dat maakt hem een uitstekende ploegleider", is de ploegmanager lovend.

Prikkelend avontuur

Ook Harmeling zelf heeft zin in zijn nieuwe avontuur. "Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om ploegleider te worden, ik vind zelf fietsen veel te leuk. Maar ik volg de avonturen van Bas, Josse en Devin (van het Youtube-kanaal Tour de Tietema red.) op de voet en dit prikkelt mij zo enorm dat ik erbij wilde horen."

"De cultuur binnen de ploeg triggert me het meest. Renners die zichzelf kunnen zijn, een staf die zichzelf is. Bas die zijn dromen achterna jaagt en iedereen in zijn omgeving daarbij betrekt. Dan vlieg je het op een totaal andere manier aan dan door puur alleen te koersen voor die gouden medaille."

Voormalig toptalent

Van de twaalf namen is de naam van Kevin Inkelaar de meest aansprekende. De klimmer kwam via Roompot-Nederlandse loterij bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ terecht en kreeg in 2020 zelfs een profcontract aangeboden van het toenmalige Bahrein-Merida.

Voor die ploeg kwam hij twee seizoenen uit, waarin hij in zijn debuutjaar zelfs de Vuelta a Espana mocht rijden, die hij vervolgens ook uitreedt. Vorig seizoen deed hij een stapje terug naar het continentale circuit bij Leopard Pro Cycling en komend jaar rijdt hij dus in de kleuren van TDT-Unibet.

De renners hebben inmiddels allen kennisgemaakt met elkaar en gaan in januari met het complete team op trainingskamp. Bovendien heeft de ploeg Cannondale weten te strikken als fietspartner. In februari staan dan eindelijk de eerste wedstrijden op het programma voor de Nederlandse ploeg.

