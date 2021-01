Wielrennen

"Ik voel al een behoorlijke tijd, maanden of misschien al een jaar, dat ik heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom Dumoulin de wielrenner. Ik wil het heel graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, ik wil graag dat de sponsoren blij zijn, ik wil graag dat mijn vrouw en familie blij zijn, daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mezelf vergeten.", zei Dumoulin vandaag in een video.

Eerder deze week kondigde Jumbo-Visma nog aan dat Tom Dumoulin opnieuw als een van de drie kopmannen zou gaan starten in de Tour de France van 2021. Maar gister maakte Dumoulin het besluit om te stoppen.

"Het voelt echt heel goed. Het is echt alsof er een rugzak van 100 kilo af is gegaan en ik werd meteen helemaal vrolijk wakker. Het voelt zo goed dat ik even het besluit heb genomen om even wat tijd te nemen voor mezelf. Dat zegt genoeg denk ik."

Tom Dumoulin vetrok na het seizoen 2019 bij Team Sunweb, waar hij zijn grootste successen kende, naar Jumbo-Visma. Bij Sunweb won Dumoulin in 2017 nog de Giro d'Italia en werd hij een jaar later tweede in de Tour de France achter Geraint Thomas.

Of Tom Dumoulin nog terugkeert als professioneel wielrenner is niet zeker, maar zelf sluit hij het niet uit. "Wie weet heb ik over twee maanden weer goede moed, maar misschien ook niet."

Dumoulin na het winnen van de Giro in 2017 Foto: Getty Images

