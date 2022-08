Dumoulin ontbrak dit weekend door ziekte tijdens de Profronde van Etten-Leur, wat zijn afscheid op Nederlandse bodem zou betekenen. Dat beloofde al niet veel goeds richting het WK medio september. Die vrees blijkt gegrond door de aankondiging van Dumoulin dat hij per direct stopt.

De 31-jarige Dumoulin maakte onlangs al bekend na dit seizoen te stoppen met wielrennen, maar wilde wel graag met een knaller afscheid nemen. Dat blijkt hem niet meer gegund. “De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt en zoals nodig is voor een goede prestatie op het WK”, meldt Dumoulin in een verklaring via zijn kanalen op sociale media.

Geknakt

“Sinds mijn harde crash vorig jaar september op training is er opnieuw iets geknakt. Ik moest de weg terug naar boven wéér onderbreken en wéér een teleurstelling verwerken. Het was er een teveel. Ondanks dat het afscheid anders is dan ik hoopte, kijk ik terug op mijn carrière met ongelooflijk veel trots.”

“Ik heb schitterende prestaties neergezet. Dat ga ik onthouden. Nu is het tijd om te genieten van andere dingen in mijn leven en er te zijn voor de mensen die mij dierbaar zijn. Grote dank aan mijn ploeg en iedereen die mij bij deze fantastische carrière heeft bijgestaan en heeft meegeleefd. En een speciale dank aan mijn vrouw, die er al die jaren voor mij is geweest.”

Afscheid

Het afscheid van Dumoulin als profrenner was al nabij. De rijder van Jumbo-Visma begon eerder dit jaar nog met de nodige verwachtingen aan de Giro d’Italia, die hij in 2017 won, maar al snel bleek dat er weinig mogelijk was. Toen er ook nog eens pijn in de rug opspeelde, was het avontuur helaas klaar.

Het afscheid uit de Giro zorgde al voor veel vraagtekens over de toekomst van Dumoulin en niet lang na de Ronde van Italië volgde het nieuws over een nakend afscheid. De tijdrit op het WK was toen nog een groot doel, dankzij het zilveren succes van de olympische tijdrit bij Tokyo 2020. Inmiddels is dat doel er niet meer.

Dumoulin speldt definitief geen rugnummer meer op.

