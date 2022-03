Mogelijk dat het ongeluk van Egan Bernal meespeelt in de eventuele beslissing van Pidcock om voor de Tour de France te gaan. De Colombiaan is nog herstellende en het is onduidelijk of hij deze zomer al fit en op niveau is. Wanneer hij ontbreekt, heeft Pidcock wellicht meer kansen om voor eigen succes te gaan.

Debuut in de Vuelta

Ad

Vorig jaar maakte de Engelse renner zijn debuut in een grote ronde tijdens de Vuelta. Hij gebruikte deze deelname puur om te leren. Pidcock reed onzichtbaar in de rondte in dienst van Adam Yates en Bernal.



Op de vraag of hij dit seizoen de Tour de France zou rijden, antwoordde hij toen nog heel stelling 'nee' om daar aan toe te voegen dat dit mogelijk voor 2023 anders is. In de aanloop naar de grote ronden komt hier dus mogelijk verandering in. Wanneer Pidcock kiest voor de Tour de France lijkt het logisch dat hij hierdoor de Giro d’Italia laat schieten.

Tirreno - Adriatico Tirreno-Adriatico | "Vorm was goed, alleen het resultaat ontbrak nog" - Merlier na etappewinst 2 UUR GELEDEN

Drukke maanden

De Brit heeft drukke maanden voor de boeg. Na de klassiekers zou hij de Giro rijden om zich vervolgens als olympisch kampioen te richten op het wereldkampioenschap mountainbike op zondag 28 augustus in het Franse Les Gets.

Het huidige wegseizoen heeft Pidcock nog niet gebracht wat hij had gehoopt. Na zijn wereldtitel in de cyclocross kon hij in de Ronde van de Algarve, Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne niet overtuigen. De Strade Bianche moest hij zaterdag aan zich voorbij laten gaan vanwege maagproblemen.

WK Veldrijden | Tom Pidcock geeft masterclass veldrijden in Fayetteville

Topvorm

De 22-jarige renner beheerst al geen ander echter de kunst van het pieken. Komende weken wil hij in topvorm zijn voor onder andere Milaan – Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel-Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Vorig seizoen won hij de Brabantse Pijl en bleef Wout van Aert hem nipt voor in de Amstel Gold Race waardoor hij als tweede eindigde.

Brabantse Pijl | Tom Pidcock klopt van Aert in Overijse

Tirreno - Adriatico TIRRENO-ADRIATICO | "Vorm was goed, alleen het resultaat ontbrak nog" - Tim Merlier na etappewinst 2 UUR GELEDEN