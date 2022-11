Het grootste doel van volgend jaar is direct ook de grootste teleurstelling van het afgelopen seizoen voor Pidcock. "Het belangrijkste voor mij is het wereldkampioenschap mountainbiken volgend jaar. Ik wil bewijzen wat ik daar kan doen. Niemand weet dat ik toen ziek was en mensen denken dat ik 'gewoon' de wedstrijd verloor. Daar irriteer ik mij een beetje aan."

Ondanks zijn olympische titel op de mountainbike en zijn vierde plek van het afgelopen WK heeft Pidcock dus nog het gevoel dat hij iets te bewijzen heeft. "Ik had mij zo goed voorbereid. Toen werd ik ziek en had ik ook nog een lek in de wedstrijd. Mijn positie bij de start hielp ook niet mee. Het mocht gewoon niet gebeuren die dag."

Ad

De Tour wacht op niemand

Wielrennen Wielrennen | Jan Hirt verklapt volgende doelstelling Remco Evenepoel: Giro d'Italia 4 UUR GELEDEN

Voor veel renners is het winnen van een Touretappe het hoogtepunt van een carrière. Pidcock snapt het belang van zijn overwinning op de Alpe d'Huez, maar een overwinning in de Tour is toch anders voor hem. "Het was een fantastisch resultaat, maar de volgende dag is er een nieuwe etappe. Er is altijd een volgend doel. Bij een eendagswedstrijd of de Olympische Spelen of een wereldkampioenschap, dat is maar één dag van het jaar. Het blijft langer hangen dan een overwinning in de Tour. De volgende dag verschijn je weer aan de start en de karavaan trekt verder. Dat was het dan."

Veldrijden

Het wereldkampioenschap mountainbiken wist hij misschien wel niet te winnen, maar hij was wel degene die tijdens het WK veldrijden in Fayetteville als eerste over de streep kwam in de supermanpositie. Toch besloot de Brit niet direct het veld in te gaan. Hij was vooral mentaal vermoeid na het lange seizoen. "Een paar maanden geleden had ik er echt geen zin in. Het was het laatste wat ik wilde doen. Het veldrijden vraagt om een lange opbouw en het was zo dicht bij het wegseizoen. Mentaal is dat heel lastig."

Tijdens de Superprestige in Merksplas op 19 november, live te zien op discovery+ , begint Pidcock aan zijn veldritseizoen. "Inmiddels heb ik er zin in. Het dragen van de regenboogtrui. Mijn eerste veldrit van het wedstrijd is er eentje die ik nooit ga winnen. Ik ben ambitieus, maar ook realistisch."

Gele ambities

Vooruitkijkend op het volgende wegseizoen gaat de aandacht ook naar de Tour de France. "Volgend jaar ga ik de Tour nog niet winnen, maar over drie jaar denk ik dat ik het kan. Pogacar laat het er bijna makkelijk uit zien, maar dat is het niet. Fysiek gezien kan ik volgend jaar in de buurt zitten als ik all-in ga, maar dan kan ik niet winnen. Ik moet eerst ouder zijn. Ervaring, kracht en alles."

Het hele interview van Rouleur met Tom Pidcock is hier te vinden.

Wielrennen Wielrennen | Herstel Primoz Roglic op schema ondanks nog maand niet fietsen 5 UUR GELEDEN