Wielrennen

Volgens La Gazzetta start de Tour de France op zaterdag 29 juni vanaf het Piazzale Michelangelo in Florence. De plannen staan bol van de symboliek. Zo is het in 2024 namelijk precies honderd jaar geleden dat Ottavio Bottechia de eerste Italiaanse winnaar van de Tour de France werd.

In Italië zullen in totaal vier ritten gereden worden, waarvan de laatste eindigt in Frankrijk. Hierdoor is er geen rustdag nodig om het peloton te transfereren van het startland naar Frankrijk. De eerste etappe finisht in RImini. Daarna worden ook Bologna en Sestola aangedaan en het Italiaanse hoofdstuk wordt afgesloten met een rit van Pinerolo naar Frankrijk.

De grootste verandering komt echter pas aan het einde van de Tour de France 2024. Voor het eerst voert de laatste etappe niet naar Parijs. Nice is dit keer de finishplaats. Dit heeft alles te maken met de Olympische Spelen van 2024. Vijf dagen na de finish van de Tour beginnen de Olympische Spelen van Parijs. In verband met de veiligheid wil men voorkomen dat twee gigantische evenementen zo dicht op elkaar plaatsvinden in de Franse hoofdstad.

