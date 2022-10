Wielrennen

Het parcours van de Giro d'Italia is populair onder de klassementsrenners. Zo wordt verwacht dat Vuelta-winnaar Remco Evenepoel volgend jaar zijn seizoen gaat inrichten rond de Italiaanse wielerronde, maar ook Jonas Vingegaard heeft misschien wel oren naar de Giro.

Met drie tijdritten en een spectaculaire slotweek werd eerder deze week het parcours voor de 106e editie van de Giro d'Italia gepresenteerd. Volgens Jumbo-Visma ploegleider Marijn Zeeman is de kans aanwezig dat we Vingegaard gaan zien schitteren in Italië.

"Jonas heeft de Giro nog nooit gereden, dus dat is zeker een optie voor hem, als hij dat wil tenminste. Ik wil daarbij ook de mening van Primoz (Roglic red.) horen en moet nog met alle coaches spreken. Het kost twee maanden om alles voor te bereiden, maar in december weten we meer", legt Zeeman uit aan VeloNews

Alle mogelijkheden bespreken

De Nederlandse ploegleider heeft echter begrip voor de verwachting dat Vingegaard zijn titel gaat verdedigen in Frankrijk. "Natuurlijk ligt het voor de hand dat je de gele trui verdedigt als je hem het jaar ervoor hebt gewonnen, maar het is gewoon nog niet beslist."

"Jonas is nu op vakantie, dus wanneer hij terugkeert wil ik zijn ideeën over volgend seizoen horen. Ik wil alle mogelijkheden bespreken met hem en met de coaches."

De 25-jarige Vingegaard leek in de Tour de France lange tijd genoegen te moeten nemen met een tweede plaats, maar in de elfde etappe zette hij de ronde naar zijn hand door op de Col du Granon 2.51 minuten te pakken op zijn naaste belager Tadej Pogacar. Het is dus nog maar de vraag of de Sloveen in 2023 een kans krijgt op revanche.

