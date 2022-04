De artsen in het ziekenhuis begonnen gelijk met opereren, omdat er een probleem was met de halsslagaders van Vader. Verder liep de uit het mountainbiken overgestapte Nederlander gebroken rugwervels plus een gebroken schouderblad en sleutelbeen op.

De ergste zorg kon gelukkig vrij snel worden weggenomen, maar daarna werd het stil. Tot vandaag, twee weken na Vaders vervelende valpartij. Het gaat goed met de 26-jarige, die langzaamaan herstelt.

Ad

Wielrennen Giro d'Italia | Alles wat je moet weten over de 105e Giro d'Italia EEN UUR GELEDEN

Overplaatsing

De stappen die in het herstel door Vader zijn gezet, maken het nu mogelijk om hem naar Nederland te vliegen. Het overplaatsen naar Nederland staat volgende week, eind april dus, te gebeuren. Eenmaal terug thuis is Vader nog niet klaar met herstellen.

Er staat Vader nog een lang proces te wachten. Het fijne is dat hij dit proces dankzij goede medische zorg in Bilbao tenminste thuis kan voortzetten.

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Tour of the Alps | Bardet wint eindklassement, Arensman knap derde 3 UUR GELEDEN