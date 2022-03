Nys is een van de meest talentvolle Belgische veldrijders. Rond de jaarwisseling won hij drie crossen op rij. Op het WK voor beloften in Fayetteville eindigde hij 'slechts' als derde. Dit was het maximale resultaat nadat hij vlak daarvoor een schouderblessure had opgelopen.

Ook op de weg heeft de zoon van voormalig veldrijder Sven veel potentie. Zo won hij vorig jaar de Europese titel onder 23 jaar.

Ad

EK Wielrennen | Thibau Nys de beste belofte in Trentino

Milaan - Sanremo Wielrennen | Had Mohoric technisch voordeel met dropper seatpost of zat het vooral in zijn hoofd? 2 UUR GELEDEN

Verder ontwikkelen

Trek-Segafredo wil graag onderzoeken of de talentvolle Belg zich verder kan ontwikkelen op de weg. De Amerikaanse ploeg kan Nys echter niet zomaar aan de selectie toevoegen, omdat hij nog tot 2024 onder contract staat bij Baloise-Trek Lions, de ploeg van zijn vader dat zich vooral richt op de cyclocross.

Het is niet duidelijk of de UCI-regels het toelaten om in de winter en zomer voor twee verschillende teams aan de slag te gaan. De Amerikaanse ploeg kwam daarom op het idee om Nys als stagiair een kans te geven.

Kansen

"Thibau zal vooral kansen krijgen in eendagswedstrijden en mag zich daarna weer concentreren op de cross. Vanaf 2023 willen we hem graag definitief een plaats geven in onze ploeg", zegt Trek-Segafredo-manager Luca Guercilena in Het Nieuwsblad.

Met Lucinda Brand en Shirin van Anrooij heeft de Amerikaanse ploeg een soortgelijke constructie. Guercilena: "Bij de vrouwen zijn de regels anders dan bij de mannen. Zowel Baloise Trek als Trek-Segafredo heeft een UCI-licentie. We weten nog niet precies wat wel en niet mag. Maar we verwachten dat dit uiteindelijk geen problemen oplevert."

WK wielrennen | Nys hoopt na EK-winst nu ook op veroveren van wereldtitel

Rustig de kans

Nys krijgt op de weg rustig de kans. "We willen hem niet te veel pushen en slaan geen stap in zijn ontwikkeling over. We willen een jongen van negentien niet kapotmaken."

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Giro d'Italia Giro | Van der Poel gaat voor combi van Giro en Tour - “Mooie kans op roze trui” 2 UUR GELEDEN