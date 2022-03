De winnaar van de Tour de France van 2019 en Giro d’Italia van 2021 lijkt nog niet klaar en beleefde de ‘gelukkigste dag van zijn leven’ toen hij opstapte voor een trainingsritje in de buurt van Bogotá. “Twee maanden en twintig gebroken botten later sta ik hier. Ik heb al zin in meer. Tot op de weg!”

Sinds het acute gevaar voor de gezondheid is geweken , verbaast Bernal keer en keer vriend en vijand. Amper ontslagen van de intensive care fietste hij al op een soort ligfiets, vervolgens zette hij zijn eerste stapjes en daarna mocht hij naar huis om daar al snel op een hometrainer te stappen.

Ad

E3 Classic E3 Classic | Oppermachtig Jumbo-Visma krijgt concurrentie vanaf het fietspad 3 UUR GELEDEN

Colombia

En nu rijdt de Colombiaan dus weer op de weg en zo te zien ging de weg ook alweer bergop, alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet. Het is even fantastisch als wonderbaarlijk om te zien. Het zou fantastisch zijn als Bernal na alles wat er is gebeurd erin slaagt om zijn rentree te maken in het peloton.

Of dat gaat lukken, is en blijft de vraag. En niemand plakt er nu nog een tijdstip op. Maar als je ziet hoe Bernal iedereen maar blijft verbazen sinds hij vol op een stilstaande bus klapte, kan het niet anders of hij speldt vroeg of laat ook weer een rugnummer op.

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

E3 Classic E3 Classic | Oppermachtig Jumbo-Visma krijgt concurrentie vanaf het fietspad 3 UUR GELEDEN