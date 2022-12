Uit de video die Rolland op social media zette, werd duidelijk dat het idee om met pensioen te gaan al langer door zijn hoofd speelde. Rolland vindt dat zijn loopbaan volmaakt is: "Ik zou door kunnen gaan, maar ik heb ook de optie om te stoppen, ik heb plannen voor mijn verdere carrière. Mijn loopbaan is compleet, dus voor mij is dit niet de moeilijkste dag."

"Ik had graag gezien dat het avontuur door was gegaan, maar het lot heeft anders beslist. Ik zet nu een punt achter mijn professionele carrière", aldus de renner die in 2007 zijn debuut maakte.

Ad

Wielrennen Wielrennen | Merijn Zeeman over masterplan Jumbo in Tour: "Vanaf mei met die dag bezig geweest" 5 UUR GELEDEN

Rolland gold lange tijd als iemand die elke grote ronde in aanmerking kwam op een etappe op zijn naam te schrijven. De Fransman zat vaak mee in ontsnappingen die de zegen van het peloton kregen en dan was Rolland vaak bergop de sterkste.

In 2011 wist Rolland zelfs ook goed klassement in de Tour de France te rijden. Hij werd tiende en boekte onderweg de mooiste overwinning van zijn carrière door de etappe naar Alpe d'Huez op zijn naam te schrijven. Een jaar later was het opnieuw raak in de Tour en werd hij achtste in het klassement. In 2017 kwam er ook nog een Giro-etappe bij.

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Ronde van Vlaanderen tot en met de Tour de France kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Wielrennen Kop over Kop | "Sportvrouw van het jaar gaat hem weer niet worden voor Annemiek van Vleuten" 8 UUR GELEDEN