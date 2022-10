Wielrennen

Het is vaak een opvallend beeld. Een volgwagen bij een tijdrijder met twaalf fietsen op het dak. Dat is niet om twaalf keer snel van fiets te wisselen bij een lekke band. Een renner heeft namelijk niet alleen voordeel van achter een auto of een andere renner fietsen, maar ook door iets of iemand achter zich te hebben. Een auto met veel fietsen op het dak duwt alsware de lucht ook naar voren. een renners kan hier baat bij hebben en aangezien sommige tijdritten beslist worden met een verschil van enkele seconden en soms zelfs nog minder is dat een enorm voordeel.

De UCI heeft dan ook een aantal regels aangepast. Vanaf 2023 moeten volgauto's minstens vijftien meter afstand houden, ongeveer drie autolengtes. Dit was tien meter. Ook mogen volgwagens niet meer naast een renner rijden of een renner inhalen en er mag alleen hulp worden verleend als zowel de renner als de wagen stilstaan.

Maximaal verzet

Ook heeft de UCI gekeken naar de verzetten van de junioren. Hier is hangt vanaf 2023 geen maximaal meer aan vast. Wel hebben de nationale bonden in zowel Nederland en België besloten zich wel vast te houden aan een maximaal verzet.

Bonificatieseconden

Daarnaast mogen organisaties vanaf 2023 ervoor kiezen om de bonificatieseconden bij tussensprints te verdubbelen. Als er in een etappe slechts één tussensprint is mag dit dus verdubbeld worden naar zes, vier en twee seconden voor de nummer één, twee en drie.

