Wielrennen

"Ik heb altijd gezegd dat ik er motivatie uithaal als ik mezelf blijf verbeteren", begint Van Vleuten haar toelichting, maar de mogelijkheden daartoe ziet ze steeds minder. "Bijvoorbeeld bij de tijdrit, waar ik vorig jaar zoveel aan heb gesleuteld, dat ik daar niet nog veel stappen in kan zetten."

Hoewel ze het nog steeds heel leuk vindt en dit jaar nog zag dat ze in La Redoute haar beste vorm ooit haalde, wil Van Vleuten niet wachten tot haar niveau minder wordt. "Er komt sowieso een keer een moment dat ik moet stoppen en dan vind ik het mooi om dat te doen op een moment dat ik nog goed ben."

Dat ze daarmee haar carrière beëindigt vlak voor een Olympische Spelen, heeft haar niet aan het twijfelen gebracht: "Ik vind het niet per se een heel leuke wedstrijd", zegt de olympisch tijdritkampioene van Tokyo daarover. "Zeker met de 63 rensters die we hadden, was het soms wel de laagste kwaliteit wedstrijd die je je kunt bedenken."

Bovendien biedt het huidige seizoen Van Vleuten nog een hoop mooie uitdagingen. Binnenkort begint de Giro Donne en dit jaar staat er ook een Tour de France Femmes op het programma, een koers waar ze al sinds kleins af aan van droomt.

Wat ze in haar wielerpensioen zal gaan doen, weet ze nog niet. "De komende anderhalf jaar ga ik onwijs genieten. Er ligt daarna nog veel moois op me te wachten op andere gebieden en daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ga eerst tot en met eind 2023 volle bak koersen en nog helemaal niet bezig zijn met wat ik daarna ga doen. Dat ga ik lekker daarna bekijken."

