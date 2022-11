Wielrennen

Valverde is zelfs nog van plan om geregeld op de fiets te stappen, temidden van zijn ploeggenoten. Bijvoorbeeld tijdens hoogtestages. Ook tijdens de grote ronden zien we Valverde regelmatig terug, wanneer hij plaatsneemt in Movistars ploegwagen.

De rol die Valverde krijgt toebedeeld, bevindt zich ergens in het midden tussen enerzijds het management en anderzijds de renners. De nieuwe rol wordt daarmee een soort kruising tussen teammanager, vertrouwenspersoon en trainingsmaat.

Het bevorderen van de onderlinge communicatie vormt hierbij de nieuwe kerntaak van Valverde, die de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España dus ‘gewoon’ weer heeft omcirkeld in zijn agenda. “Ik ben er iedere grote ronde een dag of vijf bij”, bevestigt Valverde tegenover Diario AS.

Het grote verschil is natuurlijk wel dat Valverde geen rugnummer meer opspeldt. Dit deed hij voor het laatst voor aanvang van de Ronde van Lombardije 2022, waarin hij als zesde eindigde.

Valverde houdt verder de optie open om mee te doen aan koersen in het gravelcircuit. “Ik vind dat zeer interessant en het lijkt me leuk om plezier te maken, maar eerlijk gezegd moet ik me er nog goed in verdiepen.”

