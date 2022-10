Tijdens zijn carrière zorgde Alejandro Valverde altijd al voor opschudding en nu hij met pensioen is, is dat niet veranderd. Volgens Valverde is het namelijk Evenepoel aan wij hij het stokje doorgegeven heeft als nieuwe dominante renner: ''Hij is met afstand de beste renner van het peloton.''

Valverde denkt zelfs dat Evenepoel een grotere renner wordt dan hij zelf geweest is: ''Als hij doorgaat zoals hij nu fietst, dan wordt hij zeker beter dan ik. Op zo'n jonge leeftijd al wereldkampioen worden, de Vuelta winnen en ook Luik-Bastenaken-Luik is erg indrukwekkend.''

Over het algemeen wordt Tadej Pogacar momenteel als de nummer 1 gezien, maar daar is Valverde het dus niet mee eens: ''Voor mij is Evenepoel nu de beste renner. Tadej Pogacar is exceptioneel, maar Remco doet dingen die iedereen verrast. Hij is superieur ten opzichte van anderen. Daarom is hij voor mij met afstand de beste renner van de wereld.''

Valverde heeft geen spijt van pensioen

Valverde geeft in het interview zelf aan dat hij nog prima op niveau is. Toch is de Spanjaard tevreden met zijn pensioen: ''Het is beter voor mij om het af te sluiten met goede resultaten, zodat de mensen me herinneren als een renner die twintig jaar lang op hoog niveau gereden heeft en ook op hoog niveau geëindigd is.

''Nog langer doorgaan na je 42e slaat nergens op. Ik had een prima niveau kunnen halen volgend jaar, maar het is klaar nu. Ik moet plaats maken voor jongere renners en ik zal van het wielrennen genieten vanuit een andere hoek'', aldus Valverde.

Al te bescheiden over zijn eigen loopbaan is de Spanjaard nog altijd niet: ''Ik ben blij met mijn carrière. Ik verlaat de sport niet alleen met 133 overwinningen, maar ook met 110 tweede plaatsen en 105 derde plaatsen. Dat is meer dan 300 keer op het podium. Ik heb praktisch alles bereikt wat kon.''

Ondanks het einde van zijn loopbaan als prof, zullen we Valverde nog steeds actief zien in het wielrennen. Valverde blijft in dienst van zijn ploeg Movistar: ''Ik ga me een beetje bezighouden met de renners, de ploegleiding en de coaches. Ik zal proberen mijn ervaring mee te nemen om zo advies te geven waar ik kan. Als er iets beter kan, zal ik proberen te helpen om dat voor elkaar te krijgen.''

