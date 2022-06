Wielrennen

De regerend kampioen raakte afgelopen weekend tijdens een training in Tignes met zijn knie het stuur, wat de afgelopen dagen voor lichte irritatie zorgde.

Omdat de Tour de France op vrijdag 1 juli van start gaat, neemt de Belg geen enkel risico. Van Aert heeft in de belangrijkste ronde van het jaar zijn zinnen gezet de groene trui.

Vorig jaar eindigde van Aert als vijfde in het puntenklassement, op ruime achterstand van de Engelsman Mark Cavendish.

"Ik vind het echt jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen. Ik zou normaal gesproken nooit afzeggen voor het Belgische kampioenschap. Ik heb ook spijt dat ik de tijdrit heb gemist, maar het paste gewoon niet in het schema .

Dit is echter de verstandigste beslissing omdat ik de Tour niet in gevaar brengen", aldus de 27-jarige renner uit Herentals.

