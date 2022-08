Wielrennen

Ook zonder de tweevoudig vice-wereldkampioen mogen de Belgen nog hopen op de titel. Remco Evenepoel won twee keer zilver. In zijn eerste jaar als prof in 2019 werd de nu 22-jarige Belg alleen in Yorkshire verslagen door de Australiër Rohan Dennis (Jumbo – Visma).

"Aan de ene kant is het jammer, want met Wout Van Aert aan de start van de tijdrit heb je een goede kans op een medaille, maar aan de andere kant begrijp ik de beslissing", zei de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout tegen "Het Laatste Nieuws".

“Het is een mentale kwestie. Als Wout start in de tijdrit legt hij veel druk op zijn schouders omdat alleen het allerbeste resultaat goed genoeg is voor een renner als hij. Een zilveren medaille is misschien fantastisch voor iemand anders, maar niet voor hem. Vorig jaar baalde Wout een paar dagen na de tijdrit, die zilveren medaille deed hem mentaal pijn", aldus Vanthourenhout.

Na zijn sensationele prestaties in de Tour de France, waar hij niet alleen drie etappes maar ook de groene trui won, annuleerde Van Aert onlangs wegens vermoeidheid zijn deelname aan de Clasica San Sebastian, die uiteindelijk werd gewonnen door landgenoot Remco Evenepoel.

