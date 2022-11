Wielrennen

Van Aert was dit jaar onder de indruk van het WK: “Ik heb de afgelopen editie op televisie gekeken en vond het mooi om te zien. Het WK gravel wordt natuurlijk vrij laat in het wegseizoen georganiseerd. Anderzijds denk ik dat deze titelstrijd minder stress oplevert dan de andere grote doelen in het jaar. Het is een mooie sport. Ik was positief verbaasd hoeveel aandacht dit WK kreeg. Ik denk dat het WK gravel een grote toekomst heeft.”

Het WK wordt volgend jaar opnieuw in Italië gereden, maar het jaar erna is het aan België om de organisatie op zich te nemen. Dat zorgt bij Van Aert natuurlijk voor extra motivatie om zich ook op het gravelracen te richten.

Het is Van Aert dan ook niet ontgaan dat er in zijn vaderland gereden wordt: "Ja, ik weet dat het WK gravel komend jaar opnieuw in Italië plaats vindt en het daaropvolgende jaar in België. Misschien dat ik er de komende jaren aan mee ga doen. Maar dan is het vooral een leuk uitstapje.”

