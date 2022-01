Wielrennen

De 36-jarige Vlaming stapte vorig jaar over van CCC naar AG2R-Citroën. In de voorjaarsklassiekers vormde hij een tandem met zijn maatje Oliver Naesen.

Hoewel Van Avermaet niet als vanouds excelleerde, reed hij wel voorin mee. Zo werd hij onder andere derde tijdens de Ronde van Vlaanderen.

Lastig in de gruppetto

In het tweede deel van het seizoen maakte Van Avermaet een minder sterke indruk. Hij kreeg zijn vaccinatie net voor de Dauphiné na een zware trainingsperiode. Sindsdien reed hij niet één keer op het podium.

“Normaal ben ik altijd goed voor een plek in de top tien of rijd ik mee in finales. Nu had ik het zelfs lastig in de gruppetto in de Tour”, vertelt Van Avermaet in gesprekken rondom de ploegpresentatie.

Lichaam uitgeput

Van Avermaet wilde in Frankrijk afstappen, maar de ploegleiding vond dat hij op zijn fiets moest blijven zitten voor kopman Ben O’Connor. Het gevolg was dat hij zijn lichaam nog verder uitputte.

Een bloedtest bevestigde dit in het najaar. “Mijn lichaam vocht ergens tegen. Ik ben dus nu niet zo happig op die derde prik. Ik laat hem zetten na de klassiekers. Dat lijkt mij de beste optie.”

Besmetting

Ondanks de eerdere vaccinatie liep Van Avermaet in november het virus op. “Ik had vooral last van smaakverlies. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik tien dagen niets gedaan. Ik heb mijzelf tien dagen geïsoleerd van mijn vrouw Ellen en de kinderen.”

“Ik wilde niet dat zij het zouden oplopen. Dan kunnen ze niet naar school, zitten ze geïsoleerd. Dat wilde ik hen niet aandoen. Mijn eten werd klaargezet op een dienblad aan de deur. Het was speciaal, de kinderen keken naar mij alsof ik een alien was.”

Oude niveau

Ook tijdens het tijdens het trainingskamp van AG2R-Citroën in het Spaanse Denia is corona een issue. De ploeg stuurde vier personeelsleden naar huis na een positieve test. “Gelukkig kunnen wij hier wel verder trainen. Je hebt deze trainingen hard nodig richting de start van het seizoen.”

Van Avermaet hoopt dat hij in het voorjaar van 2022 zijn oude niveau weer kan halen. “Ik wil weer meestrijden, finales rijden. Natuurlijk ben ik inmiddels een dagje ouder, maar ik geloof dat ik het nog kan. Ik kon het nog in het voorjaar van 2021. Dan kan het nu niet weg zijn. Ik train daar nog altijd elke dag heel hard voor.”

