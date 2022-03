Organisator Flanders Classics besloot de terugkeer van Mathieu van der Poel nog wat extra in de aandacht te zetten met een tweet waarin het zegt blij te zijn Van der Poel te mogen verwelkomen in Antwerpen volgende maand. Waarbij ze ook de kanalen van De Ronde van Vlaanderen taggen.

Een vergelijkbare tweet werd de wereld in geslingerd op het account van Dwars door Vlaanderen. Van der Poel zelf repostte het bericht in zijn Instagram Stories wat nog meer hoop doet geven aan de wielerliefhebbers.

Alpecin-Fenix geeft geen bevestiging over de de terugkeer van Van der Poel in het wielerpeloton. Voorlopig is de 27-jarige in Spanje om zijn trainingen af te werken.

Of de Nederlander nou in de Coppi e Bartali zijn eerste kilometers maakt in het peloton of bij de voorjaarsklassiekers in Vlaanderen, met discovery+ mis je geen moment.