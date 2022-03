Wielrennen

Sinds zijn valpartij op de mountainbike tijdens de Olympische Spelen reed Van der Poel slechts vijf wedstrijden op de weg. Hij kwam deze winterperiode kort uit in het veld, maar hij zette na nieuwe fysieke malheur een streep door de rest van zijn crossseizoen.

De afgelopen dagen was de Nederlander met zijn ploeg Alpecin - Fenix in Spanje om trainingskilometers te maken. Na een knieoperatie in januari heeft hij langzaamaan zijn trainingsregime verzwaard om op tijd fit te zijn voor de klassiekers.

De Settimana Internationale di Coppi e Bartali is live te zien op discovery+ . Vorig jaar ging de winst naar Jonas Vingegaard. De deelname van Van der Poel aan de Settimana heeft wel tot gevolg dat hij niet van start kan in de hoger aangeschreven Brussel-De Panne-Classic en de E3-Prijs omdat deze koersen gelijktijdig worden verreden.

