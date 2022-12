De 27-jarige renner van Alpecin-Fenix ging in hoger beroep, nadat hij was veroordeeld tot twee boetes van in totaal ruim duizend euro, bovendien kreeg hij een inreisverbod van drie jaar voor Australië. Alle opgelegde straffen zijn nu echter alsnog tenietgedaan.

Van der Poel zou de twee tienermeiden hebben geduwd, nadat zij meerdere malen op de deur van de Nederlander hadden geklopt. De kopman werd zodanig gestoord in zijn nachtrust, de nacht voor het WK, dat hij zijn geduld verloor. Het belang van de wedstrijd werd door de Australische rechtbank eerst echter niet als verzachtende omstandigheid gezien.

Ad

WK Wielrennen | Mathieu van der Poel stapt na iets meer dan 30 kilometer af

Wielrennen Kop over Kop | "Sportvrouw van het jaar gaat hem weer niet worden voor Annemiek van Vleuten" 2 UUR GELEDEN

Dwaas gedrag kinderen

De ouders van de meisjes belden uiteindelijk de politie en Van der Poel werd midden in de nacht meegenomen naar het politiebureau. Met een verkorte nacht en slechts drie uur slaap, verscheen Van der Poel alsnog aan de start in Wollongong, maar hield het daar na dertig kilometer al voor gezien.

Tijdens het hoger beroep werd de zaak van een andere kant bekeken. De rechter erkende dat het gedrag van de tieners 'irritant' was en noemde het bovendien 'dwaas gedrag van kinderen waar geen toezicht op was', verwijzend naar het gebrek aan controle van de ouders.

WK Wielrennen | Roodhooft over situatie Van der Poel: "Hij is mentaal gebroken"

Negatieve publiciteit

Bovendien vond de rechter in Sydney het gedrag van Van der Poel 'niet significant provocerend', maar slechts 'storend'. Volgens de rechter was de grootste straf voor de Nederlander dat hij al vroeg moest afstappen tijdens de wegrit en daarnaast veel negatieve publiciteit heeft ervaren. Mede daarom werd besloten andere straffen weg te laten vallen.

Van der Poel is inmiddels volop bezig aan het nieuwe veldritseizoen. Op 17 december staat zijn volgende cross op het programma met de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole.

Antwerpen | Van der Poel neemt revanche met zege na valpartij, Van Aert tweede bij rentree

Waar kijk je?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | De hoogtepunten van een knotsgekke wedstrijd gewonnen door Annemiek van Vleuten 2 UUR GELEDEN