De UCI maakte in september bekend dat gravel races officieel worden toegevoegd aan de wielerkalender. De UCI World Gravel Series bestaan in 2022 uit een aantal evenementen. Tijdens deze races kunnen de deelnemers zich plaatsen voor het WK.

De verwachtingen zijn hoe dan ook hooggespannen rondom Van der Poel. Zelf weet hij niet goed wat hij moet verwachten, mocht het zover komen. Het antwoord van de Nederlander op de vraag of hij zal winnen, luidde als volgt. “Dat weet ik niet, ik heb nog nooit een gravel race gedaan.”

Ad

Wielrennen Wielrennen | Herstellende Cavendish op brute wijze overvallen in eigen huis EEN UUR GELEDEN

Belachelijk

Voor bijna elke wielrenner zou het belachelijk zijn te speculeren over een wereldtitel in een discipline waar hij nog geen enkele ervaring in heeft. Voor Van der Poel gelden andere wetten, zo hebben we de afgelopen jaren gezien. Als hij aan de start staat van een koers, dan zijn alle ogen op hem gericht.

Gravel races zijn de afgelopen jaren ontzettend populair geworden, met name onder oud-renners. Daarom heeft de UCI nu besloten de sport te omarmen. Gravel races zijn een combinatie van alle vormen van wielrennen. Het grootste deel van het parcours gaat over lastig terrein zoals gravel, bospaden en kasseien.

Waanzinnige van der Poel wint Strade Bianche

Mountainbiken de favoriet

Het was niet de enige opvallende uitspraak die Van der Poel deed in het interview. Als de jonge wielrenner (26) voor altijd moest kiezen tussen het wegwielrennen, het veldrijden en de mountainbike, dan kiest hij voor het laatste. Dit antwoord had ook de presentator zelf niet verwacht.

Het mountainbiken is juist de discipline waar Van der Poel verreweg het minste ervaring in heeft en grote successen waren er in deze tak van het wielrennen nog niet te vieren. Op de Olympische Spelen in Tokio was Van der Poel topfavoriet, maar hij ging al zeer vroeg hard onderuit, na het beruchte incident rondom het weggehaalde plankje. Wellicht dat revanchegevoelens een rol speelden bij Van der Poel toen hij de vraag kreeg voorgelegd.

Tokyo 2020 | Valpartij Mathieu van der Poel bij de mountainbike race

Pogacar op recordjacht

Van der Poel en Tadej Pogacar zijn twee van de grootste sterren van het huidige wielrennen. De coureurs steken hun bewondering voor elkaar op sociale media niet onder stoelen of banken. Onder een post van Pogacar reageert Van der Poel steevast met ‘Machine’ of raket-emojis. Pogacar doet op zijn buurt hetzelfde onder de foto’s van het Nederlandse wonderkind.

Ook tijdens het interview bleek maar weer dat Van der Poel de Sloveense tourwinnaar hoog heeft zitten. Van der Poel denkt dat Pogacar in staat is om het recordaantal Tour-overwinningen uit de boeken te fietsen.

Op dit moment wordt dit record gedeeld door Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Jacques Anquetil. Alle vier de heren stonden vijf keer met de gele trui om de schouders in Parijs. Pogacar won de Tour al twee keer en is pas 23 jaar oud.

Wout van Aert

Voor zijn aartsrivaal Wout van Aert had Van der Poel niet dezelfde lovende woorden over. Van der Poel liet zich echter niet door de interviewer uit de tent lokken toen de vraag werd gesteld wie de betere renner is. “Dat laat ik in het midden”, zei de Nederlander met een veelbetekenende grijns op zijn gezicht.

SUPERPRESTIGE | WOUT VAN AERT DECLASSEERT CONCURRENTEN BIJ TERUGKEER IN HET VELD

Wielrennen Wielrennen | Rebellin weet van geen ophouden en blijft ook op zijn vijftigste prof 2 UUR GELEDEN