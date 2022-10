Wielrennen

Het spectaculaire wielerjaar 2022 werd gekleurd door de Nederlandse en Belgische ploegen. Jonas Vingegaard won voor Jumbo-Visma de Tour de France en Remco Evenepoel maakte zich in België onsterfelijk met zijn winst in de Vuelta a España en het wereldkampioenschap in Wollongong.

In 2023 liggen er opnieuw voldoende kansen voor de renners om uit de groeien tot held. De klassieke renners plannen hun vormpiek ook dit jaar weer rond april en in de maanden daarna is het aan de klassementsmannen.

Bij de vrouwen is de kalender in het nieuwe jaar uitgebreider dan ooit. Het is inmiddels eerder uitzondering dan regel dat een wedstrijd bij de mannen geen vrouwelijke tegenhanger heeft en ook de drie grote rondes staan bij de dames weer op de rol.

Januari

Vanwege de strenge coronamaatregelen in Australie besloot de organisatie van de Tour Down Under om de koers in 2022 van de agenda te halen, maar dit jaar is de allereerste belangrijke wedstrijd van het jaar weer helemaal terug. Voor de laatst verreden editie moeten we helemaal terug naar 2020 toen de, inmiddels gestopte, Richie Porte de eindoverwinning greep.

Ook de vrouweneditie van de World Tour-wedstrijd in Australie staat voor de zesde keer op de planning. De renners bij zowel de mannen als de vrouwen combineren hun deelname waarschijnlijk met de Cadel Evans Great Ocean Road Race, want die wordt een week later verreden.

Tour Down Under | Richie Porte pakt 3e etappe en leiding in het klassement

Zondag 15 januari - dinsdag 17 januari: Tour Down Under (v)

Dinsdag 17 januari - zondag 22 januari: Tour Down Under

Zondag 28 januari: Cadel Evans Great Ocean Road Race (v)

Zondag 28 januari: Cadel Evans Great Ocean Road Race

Februari

Woensdag 1 februari - zondag 5 februari: Ronde van Valencia

Donderdag 9 februari - zondag 12 februari: UAE Tour (v)

Woensdag 15 februari - zondag 19 februari: Ruta del Sol

Maandag 20 februari - zondag 26 februari: UAE Tour

Zaterdag 25 februari: Omloop Het Nieuwsblad (v)

Zaterdag 25 februari: Omloop Het Nieuwsblad

Zondag 26 februari: Kuurne-Brussel-Kuurne

Maart

Zaterdag 4 maart: Strade Bianche Donne (v)

Zaterdag 4 maart: Strade Bianche

Zondag 5 maart - zondag 12 maart: Parijs-Nice

Maandag 6 maart - zondag 12 maart: Tirreno-Adriatico

Zaterdag 11 maart: Ronde van Drenthe (v)

Zaterdag 18 maart: Milaan-San Remo

Zondag 19 maart: Trofeo Alfredo Binda (v)

Maandag 20 maart - zondag 26 maart: Ronde van Catalonië

Woensdag 22 maart: Brugge-De Panne

Donderdag 23 maart: Brugge-De Panne (v)

Vrijdag 24 maart: E3 Saxo Bank Classic

Zondag 26 maart: Gent-Wevelgem (v)

Zondag 26 maart: Gent-Wevelgem

Woensdag 29 maart: Dwars door Vlaanderen

April

Zondag 2 april: Ronde van Vlaanderen (v)

Zondag 2 april: Ronde van Vlaanderen

Maandag 3 april - zaterdag 8 april: Ronde van Baskenland

Zaterdag 8 april: Parijs-Roubaix (v)

Zondag 9 april: Parijs-Roubaix

Woensdag 12 april: Brabantse Pijl

Zondag 16 april: Amstel Gold Race (v)

Zondag 16 april: Amstel Gold Race

Maandag 17 april - vrijdag 21 april: Tour of the Alps

Woensdag 19 april: Waalse Pijl (v)

Woensdag 19 april: Waalse Pijl

Zondag 23 april: Luik-Bastenaken-Luik (v)

Zondag 23 april: Luik-Bastenaken-Luik

Dinsdag 25 april - zondag 30 april: Ronde van Romandië

Mei

Maandag 1 mei: Ceratizit Challenge by La Vuelta (v)

Maandag 1 mei: Eschborn-Frankfürt

Zaterdag 6 mei - zondag 28 mei: Giro d'Italia

Vrijdga 12 mei - zondag 14 mei: Itzulia Women (v)

Donderdag 18 mei - zondag 21 mei: Ronde van Burgos (v)

Vrijdag 26 mei - zondag 28 mei: RideLondon Classique (v)

Juni

Zondag 4 juni - zondag 11 juni: Critérium du Dauphiné

Maandag 5 juni - zaterdag 10 juni: Women's Tour (v)

Zondag 11 juni - zondag 18 juni: Ronde van Zwitserland

Dinsdag 13 juni: Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Zaterdag 17 juni - dinsdag 20 juni: Ronde van Zwitserland (v)

Woensdag 21 juni- zondag 25 juni: NK Wielrennen (m/v)

Vrijdag 30 juni - zondag 9 juli: Giro Donne (v)

Juli

Zaterdag 1 juli - zondag 23 juli: Tour de France

Zondag 23 juli - zondag 30 juli: Tour de France Femmes (v)

Zaterdag 29 juli: Clásica San Sebastián

Zaterdag 29 juli - vrijdag 4 augustus: Ronde van Polen

Augustus

Zondag 6 augustus - zondag 13 augustus: WK Wielrennen (m/v)

Zaterdag 19 augustus: Vårgårda WestSweden Ploegentijdrit (v)

Zondag 20 augustus: Vårgårda WestSweden Wegrit (v)

Zondag 20 augustus: BEMER Cyclassics

Maandag 21 augustus - zondag 27 augustus: Benelux Tour

Dinsdag 22 augustus - zondag 27 augustus: Ronde van Scandinavië

Zaterdag 26 augustus - zondag 17 september: Vuelta a España



September

Zaterdag 2 september: GP Lorient (v)

Zondag 3 september: Bretagne Classic Ouest-France

Zondag 3 september - zondag 10 september: Tour of Britain

Dinsdag 5 september - zondag 10 september: Simac Ladies Tour (v)

Vrijdag 8 september: GP de Québec

Zondag 10 september: GP de Montréal

Vrijdag 15 september - zondag 17 september: Ronde van Romandië (v)

Woensdag 20 september - zondag 24 september: EK Wielrennen (m/v)

Oktober

Zaterdag 7 oktober: Ronde van Lombardije

Donderdag 12 oktober - zaterdag 14 oktober: Tour of Chongming Island (v)

Donderdag 12 oktober - dinsdag 17 oktober: Gree-Tour of Guanxi

Dinsdag 17 oktober: Tour of Guanxi (v)



