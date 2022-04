De winnares van Luik-Bastenaken-Luik was na een druk voorjaar, waarin ze moest opboksen tegen een overmacht van SD Worx, juist voornemens om wat gas terug te nemen en er komende zomer weer te staan, maar dit betekent nog wel steeds dat er trainingskilometers moeten worden gemaakt.

Tijdens één van die trainingen ging het mis en kwam Van Vleuten ten val, met een gebroken pols als gevolg. “Annemiek ligt alweer op schema voor volledig herstel”, communiceert Movistar . Van Vleuten staat bekend als een snelle hersteller.

Ad

Luik-Bastenaken-Luik | “Ik ben als wijn, ik word met het jaar sterker - Van Vleuten na winst

Wielrennen Giro d'Italia | Deelname Cavendish bevestigd, goed nieuws voor Jakobsen? 4 UUR GELEDEN

Tour de France Femmes

Eind vorig seizoen lag ze ook flink in puin, maar binnen de kortste keren zat ze weer op de fiets. Grote kans dat een gebroken pols Van vleuten helemaal niet tegenhoudt om op één of andere manier toch te kunnen blijven trainen, zodat ze topfit is voor de Giro Donne en Tour de France Femmes.

Dit zijn de twee meest in het oog springende koersen voor het vrouwenpeloton. De Giro Donne bestaat al een tijdje, terwijl de Tour Femmes nieuw op de kalender is. Het is niet uitgesloten dat één van beide ronden de nieuwe kroonjuweel wordt. Het prijzengeld is alvast flink opgeschroefd.

Luik-Bastenaken-Luik | Geniet in samenvatting nogmaals van prachtige zege Van Vleuten

In mei geen koers

Geen wonder dus dat zowel Giro als Tour een belangrijk doel is van Van Vleuten, nog los van de financiële compensatie die tegenover prestatie staat. Wel moet van Vleuten diverse koersen in mei missen, omdat ze dan nog herstellende is.

Movistar durft niet direct een termijn voor herstel van de polsbreuk te delen, maar er wordt verwacht dat het allemaal volgens het boekje zal verlopen.

Luik-Bastenaken-Luik | Van Vleuten maakt bergop indruk en soleert naar prachtige zege

Waar kijk je?

Alle grote koersen voor het vrouwenpeloton kijk je op Eurosport. Wil je echt niets missen? Kies dan voor een reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Kijk live naar etappe 3 Ronde van Romandië! 4 UUR GELEDEN