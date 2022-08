Wielrennen

De soap rondom Oscar Piastri houdt de gemoederen de laatste dagen flink bezig. Alpine F1 kwam met een statement dat de Australier vanaf volgend seizoen het zitje van Fernando Alonso zou overnemen, maar Piastri zelf kwam daarna met een statement dat de Franse renstal voor zijn beurt had gesproken.

Piastri claimt dat er geen deal is met Alpine en dat hij volgend seizoen niet voor de Franse ploeg gaat rijden.

De hele rel is uitgegroeid tot een soort van meme. Alex Albon reageerde vandaag al in dezelfde style als Piastri op zijn contractverlenging bij Williams. Het enige verschil bij deze tweet was dat Williams en Albon wel van elkaar wisten wat de bedoeling was.

Wielerteams pikken graantje mee

De bizarre rel is ook de wielerwereld niet ontgaan, en een tweetal teams spelen humoristisch in op het misverstand tussen de Australiër en Alpine.

Zo heeft de Franse wielerformatie Intermarché-Wanty-Gobertal beweerd dat het Australische racetalent de overstap gaat maken van vier naar twee wielen, wat dus betekent dat Piastri tekent bij de Franse wielerploeg

Team DSM reageert daar weer gevat op door te stellen dat Piastri niet gaat fietsen voor Intermarché-Wanty-Gobert, in precies dezelfde bewoording als het statement van Piastri.

Het houdt de gemoederen in ieder geval flink bezig, en voorlopig is dit niet het laatste wat we horen van dit bijzondere misverstand.

