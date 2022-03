De Bradley Wiggins Show is terug! De wielerpodcast gemaakt door Eurosport met uiteraard Wiggins in de hoofdrol is ontwaakt uit zijn winterslaap. Als winnaar van de Tour de France en succesvolle renner op zowel asfalt als piste weet Wiggins waar hij het over heeft.

Ad

Bernal liep bij zijn zware valpartij naar verluidt maar liefst twintig botbreuken op en moest diverse keren worden geopereerd aan zijn ruggengraat , maar voelt zich inmiddels herboren en maakt alweer zijn eerste meters, al dan niet met behulp van een speciaal geprepareerde (lig)fiets.

Wielrennen Tour de France | Netflix wil ploegen volgen achter de schermen bij grootste koers 2 UUR GELEDEN

Giro d'Italia | Egan Bernal: 'Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel'

Pidcock

“Het lijkt erop dat we Bernal dit seizoen niet aan de start van een koers zien verschijnen. Althans, ik kan het me haast niet voorstellen”, vertelt Wiggins in de podcast. “Ik vraag me zelfs af of hij erin slaagt een succesvolle rentree te maken, want zoals we weten, kampte hij al met rugproblemen. Dit is echt een serieuze valpartij geweest.”

Wiggins laat ook zijn licht schijnen op de ambities die Tom Pidcock heeft uitgesproken. Pidcock zit er lekker in met olympisch goud op de mountainbike en het veroveren van de regenboogtrui tijdens het WK veldrijden en zet nu in op een succesvol jaar koersen op de weg.

“Pidcock is onwaarschijnlijk goed. Hij wordt er dit seizoen pas echt eentje om serieus rekening mee te houden. Er zit een goede kop op bij Tom en na het winnen van olympisch goud en het rijden van de Ronde van Spanje wordt het nu tijd voor nieuwe uitdagingen”, vervolgt Wiggins.

WK Veldrijden | Tom Pidcock geeft masterclass veldrijden in Fayetteville

Thomas

Waar voor Pidcock geen uitdaging te veel lijkt, wordt het volgens Wiggins tijd dat Geraint Thomas zich ook weer eens van zijn goede kant laat zien. “Ik denk dat dit alweer zijn zeventiende seizoen als prof wordt. Ik weet nog dat we in 2007 samen de Tour de France reden en na zijn Tourzege heb ik altijd gezegd dat hij dit trucje kon herhalen, maar het is anders gelopen.”

“Geraint is nog een keertje tweede geworden, achter Bernal, maar is ook enkele keren zwaar gevallen. En ook nu lees ik weer dat hij niet in goede vorm steekt met het oog op de voorjaarsklassiekers. Dat baart me een beetje zorgen, omdat Geraint normaal gesproken juist goed uit de winter komt. De tijd begint te dringen om nog eens succesvol te zijn in de Tour, want de nieuwe generatie laat ook van zich horen.”

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Strade Bianche Strade Bianche | Niet-fitte Dumoulin schrapt naam van startlijst Toscaanse klassieker 3 UUR GELEDEN