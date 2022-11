Wielrennen

Op de Hautacam deelde Jonas Vingegaard samen met zijn ploeggenoot Wout van Aert de genadeklap uit aan grote rivaal Tadej Pogacar. De 25-jarige kopman van Jumbo-Visma won het eindklassement en liet een lang gekoesterde droom van de Nederlandse formatie uitkomen.

Alle ingrediënten voor de Deen om uit te groeien tot een ware superster, maar in plaats van de spotlight op te zoeken, koos Vingegaard ervoor om zich terug te trekken in zijn thuisland Denemarken.

In een interview met het Deense DR legt uit waarom. "Ik heb de media niet per se vermeden, maar ik heb ze ook zeker niet opgezocht. Ik wilde gewoon even relaxen en van het leven genieten en vooral thuis zijn. Ik heb wel met vrienden en familie afgesproken, het was lekker rustig."

Selfies en handtekeningen

Vingegaard kan nog steeds niet helemaal geloven wat hij nu eigenlijk heeft gepresteerd. "Het is soms nog moeilijk om er mee om te gaan. Ik heb altijd gedroomd om de Tour de rijden, maar heb nooit durven dromen om hem ook daadwerkelijk te winnen. Het gebeurde allemaal heel snel."

De trots van het land werd na zijn overwinning in de grootste ronde van het jaar door een massa van uitzinnige wielerfans gehuldigd in Kopenhagen. Een paar dagen later was dat al totaal anders toen hij neerstreek bij zijn boerderij in het pittoreske Glyngøre.

"Hier is niet zoveel veranderd, ik ben nog steeds gewoon Jonas. Tuurlijk als ik nu om boodschappen ga is het anders, ik heb de Tour gewonnen, maar ik ben nog steeds hetzelfde. Eerst waren er wel veel mensen die een selfie of een handtekening wilden, maar die storm is nu ook een beetje gaan liggen."

Niet beste ter wereld

Over zijn eigen prestatie blijft Vingegaard te allen tijde bescheiden. "Als ik naar de Tour de France kijk, zijn het de beste rijders ter wereld die hem kunnen winnen en ik vind het nu gewoon raar dat ik dat ben geworden. Alleen als je de beste renner ter wereld wilt zijn, moet je op alle terreinen top zijn."

"Ik vind mezelf misschien wel een van de beste renners in de wereld, maar ik denk niet dat ik in het algemeen de allerbeste ben. Als je naar alle facetten kijkt, heb ik alleen gepresteerd in etappekoersen. Het is me nog niet gelukt om ook resultaat te halen in eendagskoersen."

Familie allerbelangrijkste

De belangrijkste factor in het topsportleven van Vingegaard zijn vriendin Trine en hun dochtertje Frida. De twee waren dan ook aanwezig tijdens de succesvolle Tour de France. "Voor mij is familie het allerbelangrijkste en het boeit me niet echt wat iedereen daarvan vindt."

Een goede balans tussen werk en familie vinden is cruciaal voor de klassementsman. "Ik denk dat ik best goed mijn prioriteiten kan managen. Uiteindelijk gaat mijn familie echter boven alles, zo is het nu eenmaal." Hij is zeker niet de enige bij Jumbo-Visma die veelvuldig in contact is met zijn familie

"Dat is deel geworden van onze teamcultuur. Je besteedt zoveel tijd aan het wielrennen en we hebben allemaal een familie waar we graag tijd mee willen doorbrengen. Hoe vaker je hun kunt zien, hoe gelukkiger je bent. Het is trouwens niet zo dat je tijdens de Tour veel momenten samen hebt, ik zag ze doorgaans zo'n vijf tot tien minuten na de meet."

Tour 2023

Over of Vingegaard volgend jaar ook zijn Tour-titel gaat verdedigen in Frankrijk is hij niet heel duidelijk. "Ik zou het wel willen, maar we moeten het nog maar even zien. Ik ga er eerst nog met team over praten en dan gaan we samen kijken wat het programma wordt."

De titelverdediger staat volgend jaar echter niet meer als de jager aan de start, maar als de prooi. "Dat vind ik eigenlijk wel prima. Ik denk dat mensen me altijd een beetje hebben onderschat, zo ook dit jaar tijdens de Tour, zeker in de media. Ik heb daar geen problemen mee, maar met het zijn van de favoriet ook niet."

De Tour de France start in 2023 op 1 juli met een openingsetappe in het Baskische Bilbao. Bekijk hier het complete parcours en de route van La Grande Boucle.

