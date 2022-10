Wielrennen

Tom Dumoulin besloot eerder dit seizoen te stoppen als wielerprof. Zijn laatste koers was de Clasica San Sebastian waar hij vroegtijdig afstapte. Menig wielerliefhebber hoopt de Limburger snel weer terug te zien in het peloton.

Aike Visbeek, ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert, hoopt Dumoulin te kunnen overtuigen om zijn carrière te vervolgen in de technische staf van de Belgische ploeg. "We hebben nog steeds contact. Dat is normaal, want we kennen elkaar goed", zegt Visbeek in gesprek met VeloNews.

Deur altijd open

Visbeek kent Dumoulin van hun gezamenlijke periode bij Team Sunweb, waar de Giro-winnaar van 2017 acht jaar in dienst was. "Hij is nu rustig aan het kijken wat hij na zijn wielerpensioen wil doen. Hij weet dat we bij Intermarché interesse hebben in zijn kennis, maar hij moet zijn eigen beslissingen nemen."

"Ik wil het vuur in hem weer zien branden. Als je naar onze mensen kijkt, die hebben passie voor deze job en barsten van de energie. Dat wil je bij hem ook zien als hij bij ons komt. Misschien is het belangrijk voor hem om even afstand te houden van de sport, maar de deur blijft open", besluit Visbeek.

