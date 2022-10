Wielrennen

Drie races voor zijn nieuwe ploeg in oktober en drie keer een plaats in de top twintig. Thomas Gloag is het zoveelste talent dat indruk maakt in de kleuren van Jumbo-Visma. Na afloop was ploegleider Frans Maassen dolenthousiast tegenover Wielerflits. “Ik weet zeker dat we nog veel van hem gaan zien.”

Gloag werd door de Nederlandse formatie gehaald van Trinity Racing, maar ook vanuit de eigen opleidingsploeg kloppen een aantal renners stevig aan de deur. Onder anderen Michel Hessmann, Mick van Dijke en zijn broer Tim maakten al de overstap naar de profploeg, maar daar blijft het voorlopig niet bij.

Per Strand Hagenes

Waar Gloag dit jaar al zijn debuut mocht maken bij de profploeg moet Per Strand Hagenes nog een jaartje langer wachten. De Noor werd in 2021 in Leuven wereldkampioen bij de junioren en werd in dat jaar in dezelfde leeftijdscategorie bovendien derde in Parijs-Roubaix.

Het beschrijft de veelzijdigheid van Hagenes, hij kan flink tegen de klok rijden, kan een berg omhoog, maar laat zich dus ook zien in het klassiekerwerk. Dit jaar vallen de resultaten relatief tegen en dus moet de pas negentienjarige renner nog een extra stap gaan maken om ook bij de beloften een verbluffende indruk achter te laten.

Thomas Gloag

De 21-jarige Thomas Gloag is misschien niet de allerjongste uit dit rijtje, maar dat maakt het hem niet minder veelbelovend. De Brit kwam eind dit jaar dus over van Trinity Racing en lijkt zich, met zijn prestaties in Italië, in een mum van tijd te hebben aangepast aan de Nederlandse omgeving.

Eerder dit jaar liet Gloag zijn klasse zien door een rit in de Tour de l’Avenir te winnen, de beloftenversie van de Tour de France. De nieuweling is bovendien een sterke klimmer getuige zijn vierde plaats in de, door Juan Ayuso gewonnen, baby-Giro van 2021.

Thomas Gloag liet zich deze week veelvuldig zien in de Gran Piemonte. Foto: Getty Images

Johannes Staune-Mittet

Jumbo-Visma heeft zijn scouting in Scandinavie goed op orde, want in 2024 maakt naast Hagenes ook een andere Noor de overstap naar het eerste team. Johannes Staune-Mittet won dit jaar de Ronde d l’Isard, die in het verleden al gewonnen werd door Andrea Bagioli en Pavel Sivakov.

Bovendien werd de twintigjarige klimmer tweede in Tour de l’Avenir. Hij moest in Frankrijk alleen het Belgische toptalent Cian Uijtdebroeks voor zich dulden. Staune-Mittet maakte afgelopen week al zijn opwachting bij de profs in Gran Piemonte, daar werd hij slechts 120e, maar de toekomst belooft veel.

Loe van Belle

Zijn er dan geen Nederlanders meer die binnenkort de overstap gaan maken naar de profploeg? Zeker wel, Loe van Belle is in 2024 verzekerd van een plekje tussen renners als Wout van Aert en Jonas Vingegaard. De twintigjarige coureur uit Zoetermeer maakte vorig seizoen grote indruk in zijn eerste jaar bij de beloften.

Van Belle won in 2021 onder meer in de Flanders Tomorrow Tour en de Tour du Pays de Montbéliard en werd dit seizoen nog tweede op het Nederlands kampioenschap voor beloften op de VAM-berg. Een veelzijdige renner die na een extra jaar rijpen bij de opleidingsploeg zeker een rol van betekenis kan gaan spelen.

Met Loe van Belle staat er voor Nederland een volgend talent klaar om door te breken bij Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

Meer kandidaten

Het rijtje met talenten is echter nog een stuk langer dan alleen de namen die reeds een profcontract hebben getekend. Zo won de Ier Ryan Archie tussen de profs knap een etappe in de Ronde van Slowakije, schoot Lars Boven dit seizoen al raak met de eindoverwinning in Flanders Tomorrow Tour en mocht Rick Pluimers in Italië al meerdere malen ruiken aan het echte werk.

De plekken bij een van de beste wielerploegen uit het peloton zijn natuurlijk schaars, maar deze renners hoeven zeker nog niet te wanhopen. En anders staan er genoeg andere World Tour-ploegen voor de beloftevolle renners in de rij.

