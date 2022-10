Wielrennen

Na het debacle van een wereldkampioenschap wegwielrennen voor Mathieu van der Poel leek hij het plezier weer terug gevonden te hebben tijdens het wereldkampioenschap gravel in Italië. Hij wist daar Greg van Avermaet te verslaan in de sprint voor de derde plaats en was dolblij dat zijn ploegmaat Gianni Vermeersch de regenboogtrui om zijn schouders kreeg gehangen.

Slechts enkele dagen later stond Van der Poel ook aan de start van de Giro del Veneto. Na 100 kilometer stapte de Nederlander uit koers na 'materiaalpech', op z'n minst een bijzondere reden om af te stappen. Cyclingnews sprak met Van der Poel voor de start van deze Italiaanse eendagsklassieker: "Ik was hier toch voor een week en het is lastig om te trainen dus ik koos er voor om een wedstrijd te rijden. Anders had ik toch de hele dag maar in het hotel gezeten, dus ik vertelde het team dat ik wel zou racen."

Mentaal moe

Dat Van der Poel het dus niet kon opbrengen om na materiaalpech zich terug te vechten in de koers is met deze uitspraak al iets beter te begrijpen. Helemaal als hij het daarna ook heeft over de vermoeidheid die hij op dit moment bezit: "Ik denk dat dit jaar de mentale vermoeidheid groter is dan de fysieke vermoeidheid. Er is niet echt veel meer over. Het wereldkampioenschap gravel wilde ik nog graag doen omdat het iets speciaals was, maar toen kwamen er nog twee races bij. Ik ben blij als ik aan mijn rustperiode kan beginnen na vrijdag."

Volgend seizoen

De tweede race waar Van der Poel op doelt is een andere gravelwedstrijd in Italië. De behoefte aan die rustperiode voor Van der Poel is dus groot. Toch kijkt hij ook al weer vooruit naar de komende winter en zelfs al het volgende wegseizoen: "Ik ga sowieso maar één Grote Ronde doen volgend jaar. Dit jaar was een uitzondering omdat ik het roze kon pakken in de Giro, maar anders doe ik weer hetzelfde als altijd: 10 á 15 veldritwedstrijden, mijzelf klaarstomen voor het klassiekerseizoen, rusten en dan naar de Tour."

Toekomst

Bij welke veldritten Van der Poel van plan is te verschijnen beslist hij pas na zijn rustperiode. Terwijl Van der Poel zijn volgende seizoen al wat vorm probeert te geven reageert hij ook op een uitspraak van Serge Pauwels. De Belg heeft gezegd dat hij niet verwacht dat de 'nieuwe generatie' het gaat volhouden tot ze 40 jaar oud zijn. Van der Poel is het daar wel mee eens: "Ik denk dat hij gelijk heeft. Als ik nu kijk naar Ayuso. Hij heeft al op het podium gestaan in een Grote Ronde en hij is 19. Als ik voor mezelf spreek dan is het niet mogelijk om dit niveau voor 15 jaar vol te houden. Ik ga zeker niet door tot mijn 40e."

