Wielrennen

De renners van VolkerWessels rijden in de oudste etappekoers van Nederland een thuiswedstrijd. De sponsor en een deel van de staf komt uit de buurt van startplaats Hardenberg en dus wil de ploeg goed voor de dag komen.

AMBITIES

Bouwonderneming VolkerWessels is niet alleen een begrip in de regio, maar ook ver daarbuiten. Bovendien beschikt de organisatie over bijzonder diepe zakken die niet onder hoeven te doen voor die van de meeste World Tour-formaties.

Niet zo gek dus dat VolkerWessels stevige ambities koestert. Met de komst van ploegleider Tom Veelers en wegkapitein Bert-Jan Lindeman, tot voor kort actief voor Qhubeka, nadat hij jaren uitkwam voor Jumbo-Visma werden die ambities nog maar eens onderstreept.

BUDGET

Nadat de ploeg in 2017 werd opgericht, bereikte het drie jaar geleden al de status van continentale ploeg. Dat vereiste wel dat er een professionele structuur werd opgetuigd met een daarbij passend budget.

Dat budget valt voorlopig nog in het niet bij de financiële armslag die vereist is van een ProTeam, het niveau tussen het huidige continentale niveau en de World Tour: zo'n 6 ton om 2,5 miljoen.

OLYMPIA'S TOUR

Teammanager Dinand van den Berg hoopt dat een van zijn mannen zich deze week in het illustere rijtje van Olympia's Tour-winnaars weet te rijden. "Veel oud-winnaars van deze etappekoers zijn profrenner geworden", doelt Van den Berg niet alleen op de eigen ploegleider Veelers, maar ook renners als Thomas Dekker, Joost Posthuma en Dylan van Baarle.

ZIJLAARD

Een van die renners die ogenschijnlijk een mooie toekomst in het verschiet heeft liggen, is Maikel Zijlaard. De 22-jarige telg uit de Rotterdamse wielerdynastie kwam over van de SEG Racing Academy en bewees met zijn zege in de Dorpenomloop Rucphen dat de benen goed zijn.

Met die zege in Rucphen viel bovenin veel druk van zijn schouders, zo liet Zijlaard weten tegenover Wielerflits . Dat is ook niet zo gek, want nadat hij bij de junioren was uitgegroeid tot een van de toptalenten - hij won onder andere de Ronde van Vlaanderen in die leeftijdscategorie - bleven de zeges bIj de senioren uit.

In Olympia's Tour liggen er kansen voor de jonge Rotterdammer. Met VolkerWessels behaalde hij een verdienstelijke tweede plaats in de ploegentijdrit en met zijn goede ervaringen op de VAM-berg beHoort hij ook in de tweede etappe tot de favorieten.

