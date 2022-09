Wielrennen

Wielerwebsite Velonews bracht dat Brailsford na de door Evenepoel gewonnen Vuelta een appje verstuurde naar Lefevere waarin hij informeerde naar de mogelijkheid tot verkoop van de Belg. Tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad zei Lefevere dat hij het hele team dan maar moet kopen als hij Evenepoel wil hebben.

Evenepoel blijft als het aan Lefevere ligt nog een stuk langer onderdeel van ‘The Wolfpack’. Hij noemt hem een van de ‘special guys’, een renner waar hij een bijzonder goede band mee heeft.

Gisteren was Lefevere nog heel cryptisch over de interesse van Evenepoel. Bij Het Laatste Nieuws gaf hij de volgende reactie: “Als in een huwelijk iemand door zijn partner wordt bedrogen, dan is die betrokken persoon altijd de laatste die het weet. Meer ga ik daar niet over zeggen.”

Onbespreekbaar

Bij Het Nieuwsblad was de teammanager duidelijker. “De kans dat dit gaat gebeuren is 0,00% Voor mij is het onbespreekbaar.” Ook over geld maakt hij zich geen zorgen. “Natuurlijk, alles is te koop, maar geef me een reden waarom onze baas zijn ploeg zou verkopen aan een andere miljardair.”

Volgens Lefevere zit ook vader Patrick Evenepoel niet te wachten op een Brits avontuur bij de miljoenenploeg. De verhalen over een transfer naar Ineos zijn volgens hem niet waar. “Het is nu veel belangrijker hoe we alles aanpakken wat er op die jongen afkomt.”

