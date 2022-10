Wielrennen

"De Tour de France krijgt vanaf nu prioriteit. Op een dag wil ik ook daar winnen, dat is de ultieme droom. Maar ik sluit een tussenstation in 2023 niet uit. De Ronde van Italië lijkt mij zeer mooi", zegt Evenepoel in een interview ter ere van de uitreiking van de Kristallen Fiets voor de beste Belgische renner van 2022.

Ook wanneer het gesprek doorgaat over de sprinters bij Quick-Step Alpha Vinyl volgend jaar (Tim Merlier en Fabio Jakobsen) noemt hij bij zijn eigen naam de Giro. "Natuurlijk moet ik in de keuze van een grote ronde rekening houden met onze twee sprinters. Maar we kunnen het keurig verdelen. Je zou kunnen zeggen: ik de Giro, Fabio de Tour en Tim de Vuelta."

Een combinatie klassement- en sprintambities in de ploeg ziet Evenepoel niet zitten. "Dan riskeer je verdeeldheid. Dat gaat ook op voor een sprinter, die een sterke lead-out verdient. Fabio en ik schieten goed met elkaar op en in een gewone koers maak ik graag deel uit van zijn sprinttrein. Maar in een grote ronde is dat toch anders."

Eén grote ronde

De wereldkampioen en winnaar van de laatste Vuelta benadrukt dat hij slechts één grote ronde per jaar wil rijden. "In het voorjaar rijd ik opnieuw een beperkt programma. Stages inplannen en werken op klimmen en tijdrijden heeft dan de voorkeur. Eigenlijk kan ik mijn Vuelta-voorbereiding vanaf nu elk jaar copy-pasten. Want dat heeft goed gewerkt."

Zijn programma voor het najaar heeft hij al in zijn hoofd. "De Clásica San Sebastián, het WK en de Ronde van Lombardije."

