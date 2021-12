Wielrennen

Die beslissing is natuurlijk gebaseerd op het feit dat Schlecks CP NVST-Immo Losch ‘slechts’ een Continental Team is, maar opvallend genoeg waren zij wel de enige die vorig seizoen ook al in deze exacte kleurencombinatie rondreden. Niet geheel opmerkelijk dus dat de Luxemburger op zijn zachtst gezegd not amused wasoen hij bericht van de UCI hierover ontving.

Vorig jaar waren de rensters van Team SD Worx in hun paarse outfits moeilijk te onderscheiden van hun collega’s van Canyon SRAM en Liv Racing, maar hun keuze om daar een flinke klodder oranje doorheen te mengen pakt vooralsnog ongelukkig uit.

Waar onlangs al bleek dat de Sloveens-Italiaanse formatie van UAE Team ADQ in een vergelijkbaar tenue gaat rijden, werd de kans op verwarring alleen maar groter toen Human Powered Health gisteren hun oranje shirts presenteerden.

VERDERE AANPASSINGEN?

Schlecks team heeft inmiddels schoorvoetend hun tenues aangepast, maar of een van de andere oranje-ploegen ook nog wordt gevraagd te kiezen voor een andere kleurencombinatie, is nog niet bekend.

In het verleden moesten teams als ONCE en recentelijk Jumbo-Visma in de Tour de France nog wel hun shits aanpassen om verwarring met de drager van de gele trui te vermijden. Het moet dus blijken of de UCI ook zal ingrijpen als het gaat om teams onderling.

